Le Forum Diaspo Invest et les Journées de Promotion Economique et Commerciale du Burkina s’ouvrent ce matin à Abidjan

Le Forum Diaspo Invest et les Journées de Promotion Economique et Commerciale du Burkina Faso (JPEC) s’ouvrent ce matin à l’hôtel du Golf d’Abidjan sous la présidence effective de Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre du Burkina. Il aura à ses côtés, les Ministres Alpha BARRY en charge des Affaires étrangères, Stéphane SANOU du Commerce et Souleymane SOULAMA des Transports.

Dès son arrivée hier à Abidjan, le Premier ministre burkinabè a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien sur la mise en œuvre des accords du Traité d’Amitié et de Coopération (6ème TAC) entre le Burkina Faso et la République de Côte-d’Ivoire.

A l’aéroport, SEM. Paul Kaba THIEBA a indiqué : « Je voudrais tout d’abord traduire toute ma reconnaissance à mon homologue et frère Amadou Gon COULIBALY et à l’ensemble de son gouvernement pour l’accueil qui a été réservé à moi-même et à ma délégation. C’est toujours un réel plaisir pour moi de fouler le sol ivoirien, ce pays frère et ami. Chaque fois que j’arrive ici en République de Côte-d’Ivoire je me sens chez moi, tant les liens historiques d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux peuples sont forts. »

Interrogé sur l’objet de sa visite, Paul Kaba THIEBA, a indiqué qu’elle s’inscrit dans le cadre de la tenue de deux événements majeurs, les Journées de Promotion Economique et Commerciale du Burkina Faso (JPEC) et le Forum Diaspo Invest. Ce sont deux rencontres qui visent à présenter les opportunités d’investissements qui existent au Burkina Faso et à mobiliser la diaspora burkinabè et les investisseurs étrangers, notamment ivoiriens, afin de susciter la réalisation de certains investissements structurants prévus dans le référentiel de développement. Ces activités s’insèrent harmonieusement avec la vision du gouvernement de faire du secteur privé, le moteur de la croissance au Burkina. « Au regard de l’importance du secteur privé dans la mise en œuvre du PNDES, et au regard du potentiel inestimable, dont regorge mon pays, je pense que ces événements constituent une bonne tribune pour vendre la destination Burkina Faso », a indiqué le Premier ministre. Il a traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè aux autorités ivoiriennes qui ont bien voulu accepter de faciliter la tenue de ces importantes manifestations. Le souhait de Paul kaba THIEBA est que ces deux rencontres connaissent un franc succès, à travers une participation massive des acteurs ciblés, et qu’elles débouchent sur des résultats à la hauteur des attentes du gouvernement burkinabè.

Les JPEC prendront fin le 16 novembre 2017.

Issouf ZABSONRE Attaché de Presse Ambassade du Burkina en Côte d’Ivoire