Cameroun: Incendie au parlement à Yaoundé

Le siège de l’Assemblée nationale à Yaoundé la capitale camerounaise a été partiellement ravagé par un incendie, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017. Aucune victime n’a été signalée, à en croire les autorités camerounaises.

Les flammes particulièrement ravageuses ont brûlé sans modération les cinq étages supérieurs de l’Assemblée Nationale camerounaise à Yaoundé. Tout comme ce bâtiment jouxtant l’hémicycle et qui est destiné aux administratifs, les cabinets de différents vice-présidents, des secrétaires généraux adjoints, les bureaux du groupe parlementaire SDF ou encore le bureau de la solde et du budget, la direction de l’administration générale et plusieurs bureaux de députés sont tous partis en fumés. Une mine de documents et d’archives qui reflète la grande grande perte que vient d’enregistrer cette importante institution camerounaise.

Tandis que l’opinion spécule sur l’hypothèse criminelle, le gouvernement l’a aussitôt réfutée au profit d’un accident en attendant qu’une enquête élucide les circonstances autour de cet incendie.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: RFI