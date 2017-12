Noël : Le message du MPP

177 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est un message du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) à l’occasion de la fête de Noël.

A l’occasion de la fête deNoël célébrée le 25 décembre de chaque année par l’ensemble de la Communauté chrétienne pour commémorer la naissance de l’enfant Jésus, le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) adresse ses vœux d’une bonne et joyeuse fête deNoël 2017, aux chrétiennes et chrétiens du Burkina et plus généralement à ceux de l’Afrique et du monde entier. Puisse cette commémoration se dérouler dans la piété, la paix et l’amour fraternel.

Cette fête de la Nativité est aussi et surtout celle des enfants. C’est pourquoi à cette occasion le MPP a une pensée pour les enfants en proie à diverses souffrances : abandon, rejet, maladie, dénuement, exploitation de tous genres, viol, pénibilité de certains travaux. Notre parti a également une pensée pour les veuves et les orphelins.

Le MPP appelle à la prudence dans les réjouissances et surtout dans la circulation ainsi qu’à une vigilance dans les lieux de culte pour éviter queNoël ne soit entachée de douleur et de peine.

Que la grâce, la paix, l’espérance et la joie que suscite la naissance de Jésus-Christ, accompagnent cette célébration.

Joyeux Noël à toutes et à tous.

Simon Compaoré

Président par intérim du MPP