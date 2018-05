3e Coupe du Gouverneur Centre-Sud : La grande famille de l’éduction s’adjuge le trophée

1 PARTAGES Partager Twitter

La finale de la 3ème édition de la coupe du Gouverneur Centre-Sud s’est déroulée le 5 mai 2018 sur le terrain du lycée provincial de Manga, en présence du Ministre des sports et des loisirs, Daouda Azoupiou, patron de la cérémonie, qui avait à ses côtés le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Jean-Claude Bouda et des représentants de départements ministériels. A l’issue de la compétition, c’est la grande famille de l’éducation qui remporte le 3ème trophée devant les financiers.

Lancée le 3 mars 2018, avec une vingtaine d’équipes en compétition, c’est ce samedi 5 mai 2018 que la 3ème édition de la coupe du Gouverneur du Centre-Sud a connu son épilogue devant un parterre d’Autorités Administratives, politiques et religieuses et de ressortissants fortement mobilisés pour la circonstance. Aux prises, la grande famille éducative contre celle des financiers. Dès l’entame du jeu, ce sont les financiers qui ouvrent le score à la 7ème mn sur un tir de Razakou Guéssongo. Il a fallu attendre la 2ème mi-temps, pour voir se concrétiser une des nombreuses occasions de but, par le capitaine de l’équipe enseignante, Didirer Zoungrana à la 10ème mn, puis à la 20ème mn de cette partie du jeu, offrant ainsi l’avantage de 2 buts à 1 à son équipe qui remporte outre la coupe, un jeu de maillots, un ballon, une enveloppe financière et des prix spéciaux.

Pour le promoteur, l’objectif de rassembler l’ensemble des travailleurs pour le développement durable de la région reste le leitmotiv de son action. Pour cette édition, le Gouverneur Casimir Séguéda, apprécie positivement l’engouement des travailleurs, des populations et des ressortissants est un bon signe quant à la forte mobilisation attendue de tous pour la commémoration du 11 décembre.

« Je salue cette noble initiative. Je félicite et encourage les promoteurs. J’invite les bonnes volontés à soutenir de telles manifestations pour un développement véritable de notre pays », s’est exprimé le ministre des sports et loisirs, Daouda Azoupiou. Plusieurs personnes physiques et morales ont apporté leur soutien à l’événement.

Pour la Directrice Générale de l’Agence CRAC Communication, Hamzata Nikiéma / Kankouan, la Coupe du Gouverneur Centre-Sud a atteint une maturité qu’elle doit pérenniser.

« Notre soutien au promoteur se justifie par les objectifs poursuivis. De plus, je dois rappeler que c’est à partir de Manga que CRAC Communication a été créée en 2012 et avait en son temps bénéficié de l’accompagnement des Autorités locales. Soutenir la Coupe du Gouverneur se présente comme un devoir pour ma structure », a expliqué Mme Nikièma, qui a également pris l’engagement d’apporter la toute de sa structure aux succès de l’organisation du 11 décembre à Manga, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une prière commune dans la matinée.