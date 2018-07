Genève : Le Burkina assure la présidence du Groupe africain

1 PARTAGES Partager Twitter

L’Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina à Genève, S. E. M. Dieudonné W. Désiré Sougouri, assure depuis mercredi la présidence du Groupe des ambassadeurs africains à Genève. La passation de charge avec la présidente sortante, S. E. Mme Athaliah Lesiba Molokomme, Ambassadeur, Représentant permanent du Botswana a eu lieu à la Délégation permanente de l’Union africaine.

En entrant en fonction, l’Ambassadeur Sougouri a relevé le contexte mondial marqué par le regain du protectionnisme, des menaces sur la survie du multilatéralisme, et la raréfaction des appuis au développement qui commande que le Groupe Africain redouble d’effort, fasse preuve d’idées innovantes et entreprenne des initiatives collectives plus fortes pour arriver à mieux défendre ses intérêts sur la scène internationale.

« Compte tenu de ce contexte peu propice, je voudrais inscrire la présidence du Burkina Faso dans la dynamique de mes prédécesseurs en mettant la cohésion, la solidarité et les concertations au cœur de nos initiatives conjointes afin de renforcer la position du Groupe Africain dans les négociations internationales pour que notre continent trouve une place et un rôle déterminant à jouer dans le concert des nations », a affirmé le nouveau président du Groupe Africain.

Il a dit compter sur le soutien de la présidente sortante et des Ambassadeurs du Groupe, ainsi que sur l’accompagnement du personnel de la Délégation de l’Union africaine dans cette œuvre de défense des intérêts de l’Afrique.

L’un des premiers dossiers de la présidence burkinabè du Groupe Africain sera la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela le 18 juillet prochain. « Nelson Mandela est une icone mondiale et les différentes générations doivent pouvoir s’en inspirer pour un monde meilleur », a affirmé l’Ambassadeur Dieudonné W. Désiré Sougouri.

Mathieu Bonkoungou

Ambassade, Mission permanente du Burkina à Genève