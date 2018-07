Université Ouaga 3S : APPEL A CANDIDATURE CYCLE LICENCE

0 PARTAGES Partager Twitter

Le président de l’Université Ouaga3S (UO3S) a le plaisir d’informer le public national et international du lancement d’un vaste programme de recrutement d’étudiants dénommé PSFCE-UO3S (Programme Spécial de Formation de Cadres en Economie-Université Ouaga3s).

Université scientifique et technologique, maitrisant le système LMD mis en œuvre depuis 2010, son slogan « SAVOIR – SAVOIR-FAIRE – SAVOIR-ETRE », l’UO3S lance un appel à candidature dans sa filière « Sciences Economiques et de Gestion (SEG) » et « Statistique et Informatique Décisionnelle (SID) » au titre de la rentrée académique 2018-2019.

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme vise à accompagner les nouveaux bacheliers, les étudiants de la 1ere, 2eme et 3me année désirant obtenir une licence en Sciences Economiques et de Gestion (SEG) et en Statistique et Informatique Décisionnelle (SID).

Pour cela, l’UO3S octroi une bourse couvrant 60% du montant de la scolarité aux étudiants éligibles au programme pour le cycle Licence. Une formation conforme aux exigences du système LMD.

Le nombre limite d’étudiants est de 50 par filière et ce pour les 1ere, 2eme et 3eme années. Le recrutement se fera par présélection sur dossier suivi d’un entretien.

CONDITIONS DE CANDIDATURE ET COMPOSITION DE DOSSIER

L1 (1ere année) L2 (2eme année) L3 (3eme année) · Avoir au plus 25 ans au 31 décembre 2018 · Avoir au moins 11/20 au baccalauréat · Être âgé(e) au plus de 27 ans au 31 décembre 2018 · Avoir validé au moins le S1 ou le S2 · S’engager à reprendre les EC (matières) du semestre non validés en vue de valider le semestre · Une photocopie légalisée des relevés de notes du S1 et du S2 · Etre âgé(e) au plus de 29 ans au 31 décembre 2018 · Avoir validé au moins 03 semestres dont le S1 et S2 obligatoirement · S’engager à reprendre les EC (matières) du (des) semestre(s) non validés en vue de valider le(les) semestres · Une photocopie légalisée des relevés de notes du S1, S2, S3, S4 · Une demande manuscrite adressée au président de l’UO3S · Une photocopie légalisée du baccalauréat · Une photocopie légalisée des relevés de notes du BAC · Une lettre de motivation · Un engagement à suivre la formation jusqu’à la licence sans interruption · Une quittance de payement de 10.000 FCFA à retirer à la caisse de l’université

NB : ce programme est ouvert aux candidats de toute nationalité, boursiers ou non.

DROIT D’INSCRIPTION

Les candidats présélectionnés et retenus à l’issue de l’entretien bénéficieront des droits d’inscription suivants :

Réduction sur les frais de scolarité annuel Cycle de Licence L1 (1ere année) L2 (2me année) L3 (3me année) 60% 194 000 FCFA pour la 1ere année au lieu de 485 000 FCFA 202 000 FCFA pour la 2eme année au lieu de 505 000 FCFA 258 000 FCFA pour la 3eme année au lieu de 645 000 FCFA · Une possibilité de payement des frais de scolarité par mensualités · Une connexion internet wifi en vue de mener ses recherches personnelles dans le cadre du LMD · Un stage en entreprise à partir du S6 pouvant déboucher sur une embauche afin de professionnaliser les étudiants.

NB : Des frais de reprise seront demandés aux étudiants qui auront des EC (matières) à reprendre.

Durée de la formation

La durée de la formation pour le cycle de Licence est de 3 ans ferme.

Chronogramme

Date et lieu de dépôt des dossiers

Du Lundi 30 Juillet 2018 au lundi 25 Aout 2018 à l’Université OUAGA3S à OUAGA 2000 face à l’ARCEP non loin de la cour d’appel de justice ou à l’annexe sise à TANGHIN après le Collège Protestant, derrière la pharmacie Djimbia. Les heures d’ouvertures sont de 8h à 16h en continu du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi.

NB : Les dépôts de dossiers peuvent également se faire en ligne via la boite mail de l’université. Un numéro Mobicash et Orange Money sont disponibles pour le payement des frais de dossiers.

Proclamation des résultats de la présélection

Les résultats sont prévus pour le 03 septembre 2018.

Entretien et résultat final :

L’entretien se déroulera du 08 septembre au 13 septembre 2018 et la liste définitive des étudiants bénéficiaires du programme PSFCE-UO3S sera publiée au plus tard le Lundi 17 septembre 2018

Rentrée académique

La rentrée est prévue pour le Lundi 08 octobre 2018.

IMPORTANT

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien.

En cas d’admission, les candidats devront compléter leurs dossiers.

Pour tout renseignement complémentaire :

contacter M. DOULKOM au service d’accueil au :

72 91 14 54/65 52 36 36 (WhatsApp)/78 32 68 57

ou par courriel : uo3s@univ-ouaga3s.org