Paul Biya : « J’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants »

0 PARTAGES Partager Twitter

Le président sortant camerounais Paul Biya a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 7 octobre 2018.

« Chers Compatriotes du Cameroun et de la Diaspora, Conscient des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai Votre Candidat à la prochaine élection présidentielle ». C’est en ces termes dans un Tweet ce 13 juillet 2018 que le Président camerounais Paul Biya a annoncé sans candidature au scrutin présidentiel du 7 octobre.

Agé de 85 ans, Paul Biya totalise aujourd’hui 36 ans au pouvoir.

Burkina24