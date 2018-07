Bertrand Traoré : « J’aime bien jouer devant »

1 PARTAGES Partager Twitter

En match de préparation disputé le samedi 28 juillet 2018 contre Wolfsburg, le Burkinabè Bertrand Traoré a contribué à la victoire de son équipe (2-1) en marquant un but. Au-delà de cette réalisation, c’est sa prestation d’ensemble qui prouve bien que le Burkinabè est en jambes.

Le natif de Bobo-Dioulasso s’est expliqué. « Cette saison, ça n’a rien à voir. J’étais malade avant le départ en Chine l’an dernier et je souffrais plus. Et là, je fais une préparation plus complète. J’ai retrouvé des sensations, je me sens déjà bien physiquement », confie le Burkinabè au journal le Progrès.

S’il a ses préférences sur le terrain, Bertrand Traoré n’a pas d’exigences particulières. « Peu importe le système, mais j’aime bien jouer à deux devant, je suis plus décisif, plus proche du but. Et on l’a vu en fin de saison dernière. Après il faut faire en fonction de l’équipe. On peut utiliser deux systèmes, tant mieux. On a su créer un collectif très important. Je pense que nous ferons mieux que la saison dernière», affirme le Burkinabè.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24