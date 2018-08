Les meilleurs élèves du Burkina primés

16 PARTAGES Partager Twitter

Dans sa vision de promouvoir une éducation de qualité et l’excellence à l’école, le Président du Faso a organisé le prix de l’excellence scolaire ce samedi 18 août 2018 au palais de Kosyam. Lors de cette cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, 95 élèves dont 23% de filles, ont reçu des lots en nature et en espèces.

Ils étaient 95 élèves dont 23% de filles venus de toutes les régions à se présenter dans la salle polyvalente de Kosyam pour recevoir les félicitations du Chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba ce samedi 18 août 2018. Selon la présidente du comité d’organisation de la journée, Minata Ouédraogo, plusieurs critères ont permis de sélectionner ces lauréats. Il faut d’abord être régulièrement inscrit dans un établissement public ou privé. Etre parmi les 10 premiers au niveau national pour le CEP et le BEPC et avoir 13 ans maximum pour le CEP et 18 ans pour le BEPC et une moyenne de 16/20 au moins.

Pour le baccalauréat général et technologique, il fallait être parmi les 5 premiers de sa série, avoir au moins 14/20 de moyenne et être âgé de 21 ans au plus. Pour le baccalauréat professionnel, être parmi les 2 premiers de sa spécialité, avoir au moins 14/20 et avoir 23 ans au maximum.

Selon la présidente du comité d’organisation, pour être lauréat pour le CAP et le BEP commerciaux et industriels, il faut être parmi les 5 premières toutes spécialités confondues et avoir 19 ans et 16/20 pour le CAP et 21 ans et 15/20 pour le BEP. Des prix spéciaux ont été donnés aux élèves vivant avec un handicap visuel et auditif afin de promouvoir l’éducation inclusive.

Toujours être en quête d’excellence

Après avoir remercié le Président du Faso ainsi que leurs parents amis et enseignants Scheila Bationo, représentante des lauréats, a eu une pensée à l’endroit de leurs camarades du Nord et du Sahel qui n’ont pas pu prendre part aux examens en même temps qu’eux. Elle a aussi rappelé à ses camarades lauréats que c’est grâce à leur courage, leur discipline et ardeur au travail qu’ils ont été désignés lauréats cette année. Elle les invite à toujours être en quête de l’excellence et de rester des exemples partout où ils seront.

Le discours du Président du Faso a été prononcé par le ministre de l’éducation nationale Stanislas Ouaro, discours dans lequel il a reconnu l’engagement des fils et filles pour l’atteinte des finalités de l’éducation. Il dit comprendre l’inquiétude et les attentes en matière d’éducation, raison pour laquelle, des actions ont déjà été entreprises et d’autres sont en cours dans le protocole d’accord afin d’assurer au peuple burkinabè une éducation de qualité accessible à toutes et à tous.

Il a aussi profité de l’occasion pour traduire la reconnaissance et la gratitude de la Nation aux fils et filles qui oeuvrent pour l’éradication des forces obscurantistes et rétrogrades à la marche radieuse du peuple burkinabè.

Quant aux lauréats, ils les invitent à persévérer dans l’effort, la discipline et la culture de l’excellence car dans le monde d’aujourd’hui et surtout dans celui qui se dessine pour demain, il n’y a pas de place pour les moyens encore moins pour les médiocres, seuls les excellents sont invités à la compétition.

La meilleure moyenne a été obtenue par Toubanga Ouèlé du CEG de Kaya Navio au BEPC avec 18,87/20.

Aimé KPODA

Pour Burkina 24

Palmarès non exhaustif

CEP (attestation + kit scolaire + 50 000 F CFA)

1er des garçons : Kondombo T Khaled Roman de la Boucle du Mouhoun avec 9,71/10

1ere des filles : Ouédraogo W Latifatou des Cascades avec 9,71/10

BEPC (attestation + kit scolaire +1 tablette + 100 000 F CFA)

1er des garçons : Toubanga Ouèlé du Centre-Sud avec 18,87/20

1ere des filles : Konkobo Amiratou de la Boucle du Mouhoun avec 18,75/20

CAP (attestation + 1 tablette + 120 000 F CFA)

Zoungrana Madi du Centre avec 16,1/20

BAC (Général et technologique : attestation + ordinateur portable + 200 000 F CFA – Professionnel : attestation + ordinateur portable + 150 000 F CFA)

1ere des filles : Sawadogo Christvi Elija du Centre avec 18,13/20

1er des garçons : Madiega Blaise du Centre-Ouest avec 18,08/20