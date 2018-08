1 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est une déclaration du Chef de file de l’opposition politique sur le décès de Kofi Annan.

C’est avec une infinie tristesse que j’apprends la disparition ce jour de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies.

Homme de paix, de liberté et de développement, Kofi Annan a marqué l’histoire des Nations Unies et celles des relations internationales, par la qualité exceptionnelle de son service et de son magistère à la tête de l’organisation mondiale.

Il laisse le souvenir impérissable d’un diplomate chevronné, d’un combattant infatigable de la cause des droits humains et d’un avocat hors pair de la lutte contre la pauvreté.

L’Afrique et le Ghana perdent aujourd’hui un digne fils qui a su les représenter avec professionnalisme et brio au plus haut niveau, et le monde perd un de ses meilleurs diplomates, alors que s’accumulent les périls.

Qu’il repose en paix et que son œuvre immense au sein des Nations Unies trouve de dignes successeurs !

Ouagadougou, le 18 août 2018

Le Chef de file de l’Opposition politique,

Zéphirin DIABRE