Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon promet que « le PDCI-RDA ne retournera plus dans l’accord politique du RHDP »

18 PARTAGES Partager Twitter

Le secrétaire exécutif chargé de la communication, de l’information et de la propagande du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI, Jean-Louis Billon, a indiqué de façon catégorique lors du meeting de la Journée d’hommage et de reconnaissance à son Président Henri Konan Bédié, le samedi 18 août 2018 à Gagnoa (Centre-Ouest) que « le Pdci-Rda ne retournera pas dans l’accord politique, un point, un trait ».

Alors que plusieurs voix s’élèvent pour appeler au ralliement au sein du nouveau parti RHDP « unifié » avec le RDR d’Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon a visiblement mis fin aux débats en rassurant les partisans de son parti, et dictant du coup aux pro-Rhdp de tout bord que le parti de Bédié de saurait disparaître sous aucun prétexte.

Jean-Louis Billon qui fait depuis plusieurs mois maintenant office d’émissaire du président Bédié auprès de diverses personnalités et qui revient de la Haye où il a rencontré l’ex-président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a indiqué lors de ce rassemblement de Gagnoa (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire), région natale de ces deux célèbres geôliers ivoiriens que cette initiative émane du président Bédié. Il en a profité pour donner « aux parents de Laurent Gbagbo » les nouvelles fraîches de celui-ci: « Le président Gbagbo me charge de vous dire qu’il se porte bien et nous souhaitons qu’il revienne vite au pays», a lancé Jean Louis Billon.

Plus récemment, le samedi 11 août 2018, Jean-Louis Billon avait conduit une délégation du parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) à la résidence de Simone Gbagbo, l’ex-première dame à sa résidence à Abidjan-Cocody.

« Dites au président Bédié qu’il n’est pas seulement le ‘’Sphinx’’ de Daoukro, mais le ‘’Sphinx’’ de toute la Côte d’Ivoire », aurait confié l’épouse de Laurent Gbagbo aux cadres du parti de Bédié venus lui souhaiter la bienvenue à sa sortie de prison.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire