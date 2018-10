0 PARTAGES Partager Twitter

« Corruption en milieu scolaire », c’est sous ce thème que la Radio B24 en collaboration avec NED à travers « l’émission Town Show’’, est allée à la rencontre des élèves du lycée provinciale de Dédougou le samedi 27 octobre 2018.

Ahmadou Lougué, professeur certifié des lycées et collèges et Issa Dianda secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’éducation de base (SYNATEB) et coordonnateur des syndicats de l’éducation de la région de la Boucle du Mouhoun sont les deux panélistes qui ont animés le débat sur la « corruption en milieu scolaire ». Pendant deux heures, ces panélistes ont décrypté les raisons qui poussent les différents acteurs de l’éducation (des élèves, les enseignants, les parents d’élèves) a s’adonner à ce fléau.

Pour Ahmadou Lougué, « le gain facile est la raison majeur de la corruption ». Et il ajoute que l’analphabétisme est aussi une cause car, dit-il, « une grande partie de la population ne sait pas lire et écrire et pense que tout service qu’on doit demander doit être payé ».

Pour lui, la corruption en milieu scolaire chez les enseignants est souvent la vente des places, céder au moment des examens à certaines tentations en faveurs des parents d’élèves pour faire passer leurs enfants. Chez les élèves, cela se manifeste surtout chez les filles en échance de leur corps.

La corruption sur toutes ces formes engendre des conséquences sur l’évolution d’un pays. Selon Issa Dianda, pour lutter contre la corruption en milieu scolaire, les élèves doivent s’organiser dans les comités de lutte contre la corruption et dénoncer chaque corruption qui sera constatée.

Et en tant qu’élèves, ils doivent aimer travailler bien pour réussir à l’école afin d’éviter d’être les acteurs de la corruption.

Pour les élèves, ce thème est le bienvenu dans leur établissement. « Nous avons eu des idées pour combattre ce fléau qui se vit souvent à l’école. J’ai retenu qu’on peut dénoncer en cas de corruption à travers un numéro vert 80001122 » soutient Mariam Sama élève en classe de 3eme au Lycée provincial de Dédougou.

Et Ousseni Mandé, élève en classe de Tle A4 d’ajouter qu’il faut toujours aller vers l’information à travers le comité de veille qui sera instauré dans l’établissement après le passage de Radio B24 afin d’éradiquer ce fléau en milieux scolaire et partout au Burkina.

Enfin Maximin Somé proviseur du LPD, confie qu’il est très content d’accueillir l’équipe de B24, qui est venue parler d’un thème qui est d’actualité. Pour lui, « c’est dès le jeune âge qu’il faut commencer à s’sensibiliser les gens afin qu’ils prennent conscience du phénomène et qu’éventuellement, il contribue à la lutte contre ce phénomène ».

Ouvert en octobre 1970, le lycée provinciale de Dédougou compte en cette rentrée scolaire 19 classes avec 1.268 élèves soit 598 garçons et 670 filles, avec un corps enseignants composé de 32 hommes et 7 femmes.

Saly Ouattara

Burkina 24