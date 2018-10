Ouagadougou : Les travaux de construction de l’autoroute de contournement Nord et Sud lancés

120 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère des infrastructures a procédé au lancement des travaux de construction et bitumage de l’autoroute de contournement Nord et Sud de la ville de Ouagadougou. Placée sous le très haut patronage du Président du Faso, cette cérémonie s’est déroulée le mardi 30 octobre 2018 dans la commune de Gampela et a connu la participation de Georges Weah, Président de la république du Liberia. Ce projet de construction sera exécuté par le groupe EBOMAF et s’inscrit dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP).

Les travaux de construction de l’autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou ont officiellement débuté le mardi 30 octobre 2018. Longue de plus de 125 Km, cette autoroute va traverser 3 régions et touche plus de neuf communes et arrondissements. Pour Armand Roland Pierre Beouindé, maire de Ouagadougou, ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES).

Il a aussi remercié le président du Faso et le gouvernement pour les travaux entrepris pour désenclaver sa commune. « C’est un sentiment de joie et de reconnaissance qui m’anime en cette matinée de 30 octobre, déclare l’édile de la capitale. Cette autoroute va permettre de rendre plus fluide le trafic routier dans la ville de Ouagadougou et rendre plus vivace le secteur économique. Tout ceci contribuera à diminuer les accidents de la circulation. C’est donc dire que ce projet a un impact énorme sur la capitale burkinabè ».

D’un coût de plus de 181 milliards de F CFA, le projet de construction de l’autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est un acte fort dans le Partenariat Public Privé entrepris par l’Etat burkinabè. Pour Éric Bougouma, ministre des infrastructures, le projet de construction de cette autoroute n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Pour lui, le gouvernement a un regard particulier sur le secteur des infrastructures. « Ce projet n’est pas le dernier. Très prochainement, nous allons procéder à d’autres lancement comme celui de la construction de la route de Fada ». Pour celui que la population appelle affectueusement le « Bulldozer national », ce projet est unique et historique dans l’histoire du Burkina.

« Ce projet est colossal et vient montrer que le PNDES se déroule et plus particulièrement dans son acte trois. Cette construction vient s’ajouter aux nombreux chantiers qui ont été exécutés ou qui sont en cours. C’est une œuvre qui marque un nouveau départ pour les infrastructures qui font parties du programme présidentiel. Sur le plan économique, le mode de financement de ce projet sous la forme de PPP entre le groupe EBOMAF et l’Etat burkinabè montre que le gouvernement est à la quête de tous les moyens financiers devant permettre d’accroître les capacités économiques du pays » Éric Bougouma, ministre des infrastructures

Le lancement des travaux de construction de l’autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou a connu la participation du Président libérien Georges Weah. Ces travaux de construction vont durer 36 mois hors saison pluvieuse à compter du lancement des travaux, le mardi 30 octobre 2018.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24