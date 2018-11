Banques et PME : Un salon pour booster leur transformation numérique

1 PARTAGES Partager Twitter

A l’orée de l’ouverture du « Salon des banques et des PME » prévu pour le jeudi 8 novembre 2018 à Bobo-Dioulasso, le Comité d’organisation et certains partenaires ont levé un coin de voile sur le programme des activités et rappeler les avantages accordés au 300 participants attendus. 288 ont déjà adhéré à cette 4ème édition qui se tient sous le sceau du numérique.

« Le Salon des banques et des PME est une tribune dédiée aux artisans, micros, petites et moyennes entreprises et industries ainsi qu’aux startup de la zone de l’UEMOA avec la participation des structures d’accompagnement financières, d’ONG et autres ». C’est en ces termes que le président du Comité d’organisation Ouépènè Herman Nagalo a présenté l’évènement à la presse le vendredi 02 novembre 2018 dans la capitale économique du Burkina.

Comme l’indique son thème : « La PME dans l’UEMOA à l’ère du numérique », le salon vise une pleine intégration des PME dans l’ère du numérique et du même coup, l’amélioration de leur compétitivité. Il va permettre aux participants de partager les bonnes pratiques en matière de gestion à travers des tribunes de promotion comme « la caravane des PME, les rencontres B2B, la formation des managers, l’espace Innovatives projects » pour ne citer que celles-ci.

Le salon sera clôturé en apothéose le jeudi 11 novembre 2018 par « La soirée PME Awards » qui va distinguer les meilleures entreprises en matière d’innovations à travers plusieurs prix dont celui de « Coris Holding ». Celui-ci sera décerné par la personnalité de l’année, en l’occurrence Tiémoko Marc Garango.

Le salon a marqué sa présence en Chine.

Au fil des éditions, le salon des banques qui se tient chaque année de façon tournante dans l’espace UEMOA a déjà engrangé plusieurs acquis. Entre autres, on peut citer la création de l’annuaire des PME et aussi l’organisation de conférences via internet. Le dernier, aux dires des organisateurs, a même permis aux entreprises partenaires de participer de façon virtuelle à la rencontre des opérateurs économiques récemment organisée en Chine.

En rappel, le Salon des banques et des PME est partie de l’organisation des Trophées des banques et établissements financiers des PME en 2011 à Ouagadougou. Cette édition, les Etats-Unis, la Belgique, la France et d’autres pays seront aux côtés de ceux de l’UEMOA pour faire l’état des lieux de la transformation numérique ainsi que les entraves à son développement dans les différents pays participants.

Ils vont alors découvrir les actions tendant à améliorer le financement et l’accompagnement des PME, notamment celles favorisant l’utilisation du numérique. Les frais d’inscription au salon s’élèvent à 50 000 francs CFA.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso