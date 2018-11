Le Maroc lance la construction de la « plus haute tour d’Afrique »

25 PARTAGES Partager Twitter

Maroc – Le royaume chérifien a lancé le jeudi 1er novembre, la construction de la plus haute tour d’Afrique.

Le Maroc a entamé les travaux de la plus hauite tour d’Afrique qui portera d’ailleurs le nom de son monarque, Mohammed VI. Ce batiment devra atteindre 250 mètres de haut et sera doté de 55 étages. Il sera érigé sur la rive droite du fleuve Bouregreg à Salé, non loin de la capitale Rabat.

Trois maîtres d‘œuvre fusionneront leur savoir-faire. Il s’agit en l’occurrence du constructeur belge Besix, de l’entreprise chinoise CRCCI et de la société marocaine TGCC. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 367 millions d’euros.

Besix et TGCC ont estimé à mai 2022 la date de livraison du gratte-ciel dans lequel sont prévus un hôtel, des bureaux, des résidences, et même un observatoire sur les quatre derniers étages de l‘édifice.

En plus de détrôner toutes les autres tours en Afrique, la tour en construction volera la vedette à la tour Maroc Telecom située à Rabat, qui culmine à 139 mètres, ainsi qu’aux tours jumelles Twin Center basée à Casablanca, qui atteignent chacune 115 mètres de hauteur.

Outre ce projet de la plus haute tour d’Afrique, le Maroc travaille sur le projet “Rabat, ville lumière”, un titanesque projet de plusieurs constructions sur les deux rives du Bouregreg. Parmi celles-ci, le “Grand théâtre”, œuvre de l’architecte irako-britannique Zaha Hadid.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24 Source: Africanews