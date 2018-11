Le président Roch Kaboré est allé «tresser le courage» aux Récréâtrales

116 PARTAGES Partager Twitter

Les organisateurs des Récréâtrales ne pourront pas se plaindre de l’absence des autorités burkinabè à cette 10e édition. Après le ministre de la communication Rémi Dandjinou, à l’ouverture, la visite de Simon Compaoré, le jeudi 1er, c’est au tour du Président du Faso himself de se rendre ce vendredi 2 novembre 2018 dans la rue qui abrite les Récréâtrales depuis 8 jours.

De la visite de quelques cours qui abritent les spectacles des Récréâtrâles aux bureaux des Récréâtrales, à l’atelier de conception de création du festival, le président du Faso a parcouru de bout en bout la rue parsemée d’œuvres d’art qui illuminent les nuits de tout feu. Même si le président du Faso n’a pas suivi de spectacle, il s’est fait une idée de ce qui se passe à ce festival qui draine du monde chaque soir.

Cette dixième édition se tient dans un contexte sécuritaire assez difficile et le thème de l’édition « Tresser le courage » veut, selon Etienne Minoungou, le président fondateur du festival, que « les fils et filles du pays se lèvent pour montrer que nous avons un visage d’espérance ». C’est en guise de solidarité aux artistes, à la population et aux professionnels venus de plusieurs pays, que Roch Marc Christian Kaboré est aussi venu tresser le courage.

« Le Burkina Faso n’est pas une zone rouge, nous traversons des temps difficile, mais par notre solidarité, par notre capacité à nous retrouver ensemble, faire la barrière au rempart de l’obscurantisme », a lancé Etienne Minoungou. Le président, tout en félicitant les organisateurs, a dit toute sa disponibilité à soutenir par l’entremise du ministère de la culture ces activités fédératrices.

Depuis l’histoire des récréâtrales, c’est la première fois qu’un président visite ces lieux, et les promoteurs s’en réjouissent. Outre la convention signée avec le ministère de la culture, Etienne Minoungou, espère avoir un soutien structurel pour aller à la dimension de grands événements nationaux.

Revelyn SOME

Burkina 24