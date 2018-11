Beogo Lab et l’Université Josep Ki-Zerbo désormais alliés

1 PARTAGES Partager Twitter

Beogo lab, un centre d’entrepreneuriat numérique, a signé une convention avec le département de communication et journalisme de l’Université Ouaga1 Joseph Ki-Zerbo ce mardi 6 novembre 2018 à Ouagadougou. Une convention qui vise à mieux outiller les étudiants dans la formation, surtout dans la communication digitale.

L’histoire entre le département de communication et journalisme de l’Université Ouaga1 Joseph Ki-Zerbo remonte à 2016. En effet, Beogo Lab a été le parrain des 72 heures du communicateur des étudiants du département. A la suite, une liste de doléances a été émise par les étudiants pour découvrir l’univers numérique et les opportunités en rapport avec les métiers de l’information et de la communication.

Egalement, les étudiants avaient souhaité un certain nombre d’outils et de renforcement de capacités pour mieux s’adapter au numérique. C’est ainsi que ce mardi 6 novembre 2018, l’entreprise Beogo Lab et le département de communication et journaliste ont signé une convention entrant dans ce sens d’un coût global de plus de 10 millions de F CFA.

Mahamadi Rouamba, promoteur de Beogo lab et de TIC Analyse, un bureau d’ingénierie numérique, a fait savoir que cette convention vise à accompagner l’institution dans la formation des étudiants. Ainsi, Beogo Lab met à la disposition du département un serveur dédié à l’hébergement des blogs et des sites web des étudiants et des enseignants. Le serveur est composé des disques durs 3×1,6 To, SSD, RAID 1, un processeur : Intel Core i7, (6×3,20GHZ) et 30 Go de RAM.

Par ailleurs, un nom de domaine a été pris et un serveur mail professionnel pour permettre aux étudiants et aux enseignants de renforcer leurs capacités et de mieux intervenir dans leur domaine. Mahamadi Rouamba a ajouté que sa structure dispensera des sessions de formations sur les métiers de la communication et journalisme en lien avec le numérique. Il s’agit, entre autres, du community manager, le blogueur et l’animateur de site web.

« C’est un beau partenariat qui va beaucoup aider nos étudiants à recevoir une meilleure formation dans les métiers de communication et journalisme en lien avec le numérique. C’est un soulagement pour nous », a laissé entendre le chef de département communication et journalisme de l’université Ouaga1 Joseph Ki-Zerbo, Dr Régis Dimitri Balima.

Arnaud Fidèle Yaméogo, président du club des étudiants en communication et journalisme, a estimé qu’avec « ces outils, on pourra sans doute renforcer nos capacités, surtout ce qui concerne les outils numériques et les nouveaux métiers liés au TIC et la communication digitale ».

Jules César KABORE

Burkina 24