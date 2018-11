Roch Kaboré s’explique sur la hausse du prix des hydrocarbures

192 PARTAGES Partager Twitter

Le vendredi 9 novembre 2018, les Burkinabè ont remarqué une hausse de 75 F CFA sur le litre du super et du gasoil. Décision amère et difficile à avaler pour certains partis politiques dont le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) qui la qualifie d’acte antisocial. Des organisations de la société civile ont également appelé à y dire non. Le lundi 12 novembre 2018, depuis Paris, le Président du Faso, Roch Kaboré, s’est expliqué.

Le Président du Faso, Roch Kaboré a justifié, selon un communiqué de la Direction de la communication de la Présidence du Faso, par la hausse du cours du pétrole au plan international. « Ce n’est pas de gaité de cœur ni pour le consommateur ni pour le gouvernement, mais c’est une exigence de vérité et de responsabilité (…) . Se voiler le visage ne servirait à rien du tout », a souligné Roch Kaboré.

« Depuis 2016, nous avons procédé à une réduction de 50 f CFA par litre de carburant sur la base du fait que sur le plan international, les cours du carburant étaient suffisamment bas pour que nous puissions répercuter cette baisse en faveur de nos compatriotes (…) Depuis lors, nous avons constaté que les prix augmentent au niveau international. Nous avons maintenu ces tarifs jusqu’à maintenant alors que par rapport à la Côte d’ivoire, au Bénin, au Togo qui sont des pays côtiers, le carburant du Burkina Faso est moins cher », a expliqué Roch Kaboré.

La hausse du prix du super et du gasoil a déjà des impacts sur le prix de transport de certaines compagnies. A cet effet, le Président du Faso a annoncé que des concertations ont été entamées pour éviter une répercussion mécanique sur les tarifs des transports et des denrées alimentaires.

Synthèse de Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24