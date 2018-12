50 ans du LNBTP : Les partenaires à l’honneur !

3 PARTAGES Partager Twitter

Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) a 50 ans. Et pour marquer cet anniversaire, l’entreprise a mis sous les projecteurs ses partenaires le vendredi 30 novembre 2018.

« Le LNBTP, chaînon parfois méconnu du grand public, est le carrefour de l’ensemble des acteurs du Bâtiment et des travaux publics », a commenté Daouda Zongo, Directeur Général du LNBTP. « Le LNBTP au cœur du génie civil : quelle importance pour les infrastructures, bilan et perspectives », tel est le thème de ce cinquantenaire. Selon le Directeur Général du LNBTP, il les interpelle sur la nécessité de relever le défi de la professionnalisation pour un appui de qualité aux acteurs du génie civil burkinabè.

Et des actions ont été entamées dans l’accompagnement des structures publiques et privées pour la réalisation d’ouvrages de qualité dans le cadre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). « La création d’un guichet commercial, la réduction des délais de formalités, l’élaboration de nombreux outils de gestion, construire des infrastructures devant abriter le siège et les salles d’essai du laboratoire etc., sont autant d’actions contenues dans notre plan stratégique 2018-2022 », a souligné Daouda Zongo.

Le Directeur Général reconnait que tous ces acquis ont été rendus possibles grâce à l’engagement du personnel, des partenaires et des autorités de tutelle. Ce jubilé d’or est à leur honneur. Des agents des structures ont été félicités avec des attestations de reconnaissance, des trophées. Des retraités ont également été célébrés.

Le ministre des infrastructures Eric Bougouma a indiqué que le laboratoire depuis 50 ans joue un rôle irremplaçable dans le secteur des infrastructures. « Il assure le contrôle géotechnique, le respect des normes techniques, le suivi, etc. Il se modernise (…). Si certaines entreprises font preuve d’un manque de sérieux dans la réalisation d’ouvrages, il faut reconnaître que le Burkina Faso regorge d’entreprises capables d’exécuter dans les délais contractuels, les entreprises qui font la fierté du LNBTP », a-t-il fait savoir.

Pour le parrain du jubilé d’or du LNBTP, Simon Compaoré, Ministre d’Etat, représentant le patron de la cérémonie le Président du Faso, le laboratoire a su relever des défis surtout au niveau des délais d’exécution et faire une révolution dans son secteur d’activité. « (…) Vous projetez de vous déconcentrer pour servir les entreprises qui sont dans les villes et campagnes. Vous êtes dans l’ère de la transformation. Vous avez fait une révolution dans votre secteur d’activité », a apprécié le ministre d’Etat.

