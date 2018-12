Ouagadougou : PNBF en père Noël à l’école Wend-La-Sida

14 PARTAGES Partager Twitter

Le vendredi 21 décembre 2018, le traîneau du père Noël a atterri au complexe scolaire Wend La-Sida, un quartier de Ouagadougou. C’est pour le plus grand bonheur des enfants que PNBF a organisé un arbre de Noël au sein dudit établissement.

C’est un accueil chaleureux fait de chants, des playbacks, des ballets qui a été réservé par les élèves du complexe Wend La-Sida aux visiteurs et parents vendredi ce 21 décembre 2018.

C’est dans cette ambiance que le «père Noël » est apparu, sous le regard enchanté des enfants qui espéraient recevoir des présents. Et leur espérance n’a pas été déçue. Leur visiteuse du jour, la société immobilière PNBF, après les kits scolaires remis en début d’année, leur a offert des cadeaux, leur faisant vivre l’esprit de Noël.

« Chaque enfant a le droit de fêter Noël », a laissé entendre le directeur du complexe scolaire, Arouna Zampaligré, pour qui cet arbre de Noël est une grande satisfaction. « Nous sommes comblés », dit-il. « Cet arbre de Noël n’en n’aurait pas été un sans le soutien de PNBF », a-t-il ajouté.

Quant à la commerciale de PNBF immobilier, Benessa Kouda, « c’est bien de soutenir l’école, d’encourager les élèves et de leur souhaiter joyeux Noël ».Tout ceci s’est couronné par un goûter et par une séance de photos avec donateurs, élèves et personnel du complexe.

Pour rappel, la société immobilière PNBF s’est installée au Burkina Faso en fin 2014 avec pour objectif de répondre à la problématique du logement en offrant aux populations des logements bioclimatiques (Le Burkindi social, type F2 et le Burkindi économique, type F3) de qualité à des prix abordables.

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

