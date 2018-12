Compassion et solidarité du conseil municipal de Ouagadougou : Visite aux femmes en situation difficile

3 PARTAGES Partager Twitter

Le respect et la protection de la dignité de la personne occupent une place de choix dans le programme de mandat du conseil municipal de la ville de Ouagadougou. Et c’est en cela que les premiers responsables de la ville ont rendu visite en cette matinée du 21 décembre 2018, aux femmes de la cour de solidarité de Paspanga et celles du centre Delwendé de Sakoula.

«Nous ne pouvons pas avoir un sommeil paisible, tout en sachant que nous avons nos mères et nos grand-mères qui vivent dans la souffrance », a laissé entendre le président du conseil municipal Armand Roland Pierre Béouindé qui souhaite que chacun s’occupe convenablement de ses parents pour que ces structures d’accueil soient transformées en centre de formation pour les filles et les jeunes garçons.

Les conseillers ont profité de l’occasion pour apporter des bidons d’huile, des sacs de riz et de maïs et bien d’autres cadeaux afin de permettre à ces dames de fêter dans la sérénité.

Département de la Communication et des Relations Publiques de la Commune de Ouagadougou