Quatre clubs turcs sur la piste de Prejuce Nakoulma

L’attaquant burkinabè Prejuce Nakoulma, 31 ans, n’a toujours pas trouvé de point de chute depuis la résiliation de son contrat avec le FC Nantes en août dernier. Cependant, la situation du joueur pourrait changer dans les prochains moments.

Quatre clubs turcs que sont Adana Demirspor, formation de deuxième division et Bursaspor, Akhisarspor et Rizespor souhaiteraient s’attacher les services de l’international burkinabè, vice-champion d’Afrique 2013 et médaillé de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24