Noël 2018 célébré à Koudougou sous le signe du temps

0 PARTAGES Partager Twitter

L’aumônerie des scolaires de Koudougou a célébré la fête de la nativité les lundi 24 et mardi 25 décembre 2018 à l’aumônerie des lycées et collèges sise au secteur N° 1 de Koudougou. La messe du 24 décembre a été présidée par l’aumônier lui-même l’abbé Mathias Ouédraogo et la messe du jour le 25 décembre été présidée par l’abbé François Guiré. Au cours de cette messe, il y a eu l’administration du sacrement de baptême à des bébés.

Selon l’abbé Mathias Ouédraogo, depuis notre baptême, « nous sommes dans un processus de spiritualisation d’une manière personnelle et profonde ». D’après lui, Noël 2018 permet de savoir que le temps renferme des réalités : le temps comme théophanie, l’homme comme projet de Dieu et la vie Eternelle comme fondement de l’espérance chrétienne.

Ainsi donc le temps n’a donc pas la même réalité dans les mentalités, à côté du temps de Toujours des hindouistes, du temps qui dévore ses enfants ou le saturne des Latins de la mentalité gréco-latine, le temps de la mentalité sémitique n’effraie ni ne flatte, il est orienté vers un avenir. Ce temps est une histoire du Salut. Dieu est intervenu dans l’histoire des hommes. « Dès lors le temps est chargé d’éternité et la révélation s’accomplit dans le projet de Dieu qui passe par les chemins de l’homme ».

« Il n’est jamais trop tard pour se guérir de ses blessures. Il n’est jamais trop tard pour le bourreau de se convertir, ni pour la victime de pardonner. Souvenons-nous », a-t-il conclu ».

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24