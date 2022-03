Sports : La professionnalisation et l’autonomisation au cœur du projet du ministre Abdoul Wabou Drabo

0 Partages Partager Twitter

Le ministre en charge des sports et des loisirs (MSL) Abdoul Wabou Drabo a pris fonction au sein du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) ce jeudi 10 mars 2022. Le nouveau ministre a décliné ses principaux actes d’intervention tout en s’engageant à mener des concertations pour résoudre la crise au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Le ministre des sports et des loisirs Abdoul Wabou Drabo dit connaitre les principaux défis à relever au sein du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi dans son volet sport.

« Ce sont les questions de professionnalisation et d’autonomisation des structures sportives, de la structuration et de l’amélioration des cadres techniques et pratiques et enfin à une plus grande contribution du sport à la croissance nationale », a-t-il fait savoir. Pour relever ces défis, il dit souhaiter favoriser avec les acteurs à faire en sorte que le sport contribue comme « ciment de la cohésion sociale ».

Mettre fin à la crise à la FBF

Abdoul Wabou Drabo est revenu sur la crise au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF). « Les résultats obtenus ces derniers temps par les sportifs contrastent avec la crise qui sévit dans le milieu du football. J’en veux pour preuve, la quatrième place obtenue par les Etalons lors de la CAN 2021 et la qualification des Etalons dames à la phase finale de la CAN 2022 », a constaté le nouveau ministre en charge des sports. C’est pourquoi, il a promis des concertations avec les différentes parties pour mettre fin à cette crise.

« Conscient que rien ne peut s’obtenir dans la désunion, j’engagerai très prochainement des concertations avec des acteurs du sport, pour une résolution très rapide de cette crise qui n’honore ni le football ni les sports burkinabè dans son ensemble. J’invite les uns et les autres à se mettre dans une disposition d’esprit qui facilitera le retour de la paix et de la concorde dans cette structure », a lancé Abdoul Wabou Drabo.

Il est également revenu sur la question des infrastructures sportives au Burkina Faso. Il dit vouloir poursuivre les discussions pour améliorer la qualité et la quantité de celles-ci.