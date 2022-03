0 Partages Partager Twitter

Le nouveau Contrôleur général d’État, Philippe Néri Kouthon Nion, a été installé ce jeudi 10 mars 2022 à Ouagadougou pour un mandat de 5 ans. Il remplace le Dr Luc Marius Ibriga à ce poste.

« Je jure et prends solennellement l’engagement, devant le peuple burkinabè, de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d’accomplir ma mission avec toute l’objectivité qui sied à une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l’amitié ou à la haine et, de me conduire en toute circonstance avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion », tel est le serment prononcé par le nouveau Contrôleur général d’État, Philippe Néri Kouthon Nion, devant le Conseil constitutionnel ce jeudi 10 mars 2022.

A travers cet acte, il est désormais le Contrôleur général d’État à l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) pour un mandat de 5 ans.

A l’issue de la prestation de serment, le nouveau contrôleur d’Etat a été installé dans ses fonctions. A cet effet, une passation de charges à l’ASCE-LC entre le nouveau contrôleur général d’Etat, Philippe Néri Kouthon Nion et Luc Marius Ibriga a été faite le même jour.

La cérémonie de passation de charges a été présidée par le président du conseil d’orientation de l’ASCE-LC, Christophe Compaoré. Il est revenu sur la procédure qui a abouti au choix de Philippe Néri Kouthon Nion suite à l’appel à candidature au poste du Contrôleur général d’État à l’ASCE-LC.

« Le conseil d’orientation a enregistré au total 38 dossiers de candidatures. A l’issue des travaux, le conseil d’orientation a tenu en plusieurs sessions extraordinaires de manière discontinue entre le 2 août et le 22 décembre 2021. La liste de trois candidats a été transmise au président du Faso pour nomination du contrôleur général d’Etat pour un mandat de 5 ans », a-t-il indiqué.

C’est ainsi que Philippe Néri Kouthon Nion, inspecteur du trésor, conseiller à la Cour des comptes, a été nommé contrôleur général d’Etat de l’ASCE-LC par décret le 19 janvier 2022.

« Je viens assurer la continuité, la continuité dans le contrôle, la continuité dans la lutte contre la corruption, la continuité dans le management des hommes, la continuité dans la coopération et le partenariat, la continuité dans la rigueur et la flexibilité. Ma vision pour l’ASCE-LC sur les 5 ans est ainsi libellée [faire de l’ASCE-LC, une institution de référence résolument tournée vers la promotion de l’intégrité et de probité dans la gestion des secteurs public, privé et de la société civile] », a-t-il souligné.

Pour y arriver, il a expliqué qu’il compte mettre en œuvre 9 actions. Il s’agit, entre autres, de veiller à l’instauration de l’intégrité comme condition d’accès aux emplois de la fonction publique et aux postes de responsabilité, de promouvoir l’excellence et le professionnalisme, de veiller à l’adoption de plans de carrière dans les ministères et institutions et la mise en place d’une politique de stabilisation de certains postes de responsabilité, de renforcer le dispositif anti-corruption dans les services publics et privées par le déploiement de la stratégie qui sera élaborée courant 2022 par l’ASCE-LC, de dynamiser le dispositif de contrôle interne et de mettre en place un registre foncier.

A écouter le nouveau contrôleur général d’Etat, il entend œuvrer à un engagement ferme au sommet de l’Etat de donner l’exemple et de véritablement lutter contre la corruption, notamment en accompagnant l’ASCE-LC dans la mise en œuvre de son plan de contrôle qui nécessite des moyens financiers et matériels conséquents, un personnel compétent dans les différents domaines d’intervention de l’Etat.

« Nos actions doivent converger vers le citoyen burkinabè et surtout notre jeunesse, afin de promouvoir en toute circonstance une culture de refus de la corruption, condition indispensable au rétablissement de l’autorité de l’Etat. Pour se faire chacun doit s’efforcer d’être un modèle et un éducateur pour l’autre », a affirmé le nouveau contrôleur général d’Etat.

Par ailleurs, le contrôleur général d’Etat de l’ASCE-LC sortant, Dr Luc Marius Ibriga, a déploré l’absence des décrets d’applications dans le contrôle. « Nous avons fonctionné avec des béquilles », a-t-il relevé. Son souhait est que l’ensemble des textes qui organisent et qui régissent l’ASCE-LC soient adoptés.

Jules César KABORE

Burkina 24