Crise à la FBF : « C’est la conséquence d’une gestion clanique du football » (Lota)

Abdoul Karim Baguian dit Lota, candidat malheureux à l’élection du président de la Fédération burkinabè de football (FBF), a donné son point de vue sur la participation des Etalons à la CAN 2021 et sur la crise au niveau de la faitière du ballon rond, ce jeudi 17 mars 2022 à Ouagadougou.

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle à la fédération burkinabè de football (FBF), Abdoul Karim Baguian, a jugé le bilan de la participation du Burkina Faso à la CAN 2021 satisfaisant.

« Pour moi, le bilan de la CAN est satisfaisant. En ce qui concerne le non renouvellement du contrat de l’ex entraîneur Kamou Malo, le problème peut être ailleurs. Ce n’est pas la fédération de football qui a employé Kamou Malo.

C’est le ministère des sports qui est l’employeur de Kamou Malo. Il (Kamou Malo) est le seul entraîneur national à avoir amené l’équipe à ce niveau, c’est historique. Il doit être considéré et respecté. Je ne suis pas en train de le dédouaner. Durant le parcours il y a eu des manquements et des erreurs. Je demande qu’on organise une cérémonie pour lui rendre hommage pour ce qu’il a eu à donner pour cette nation », a-t-il affirmé.

Par rapport à l’entraineur par intérim, il a confié que s’il était à la place de Oscar Barro, il allait poser des conditions. A savoir s’il ne serait pas « humilié » comme Kamou Malo.

Revenant sur la crise au sein de la fédération burkinabè de football, Abdoul Karim Baguian dit Lota a estimé qu’elle est la conséquence d’une mauvaise gestion.

« La crise au sein de la fédération, c’est la conséquence d’une gestion clanique de notre football depuis des années. Il y a des gens qui pensent que la fédération est leur propriété privée. Tout ce qui arrive à la fédération n’est que de l’égoïsme. Chacun veut se tailler la part du lion. Aujourd’hui, il nous faut une refondation de notre système footballistique. On doit confier la destinée de notre football à ses acteurs et non à des hommes d’affaires qui ne pensent qu’à leurs intérêts perfides », a indiqué le candidat malheureux à l’élection présidentielle à la fédération.

Aux protagonistes de la FBF, Abdoul Karim Baguian leur demande de faire balle à terre et a estimé que s’il y a la volonté, une solution consensuelle peut être vite trouvée pour l’intérêt du sport burkinabè. Au ministère en charge des sports, il leur demande de mettre en place une commission de norme pour une gestion apaisée dans l’intérêt de tous pour une bonne sortie de crise.

En rappel, Abdoul Karim Baguian dit Lota a été Secrétaire général de l’association des supporteurs de l’ASFA dans le milieu du sport et très actif dans le milieu de la société civile.

Jules César KABORE

Burkina 24

