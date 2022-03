Procès Sankara : « Les vrais acteurs sont vivants mais ne sont pas là » (Me Mamadou Sombié)

0 Partages Partager Twitter

Les plaidoiries des avocats de la défense se sont poursuivies au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès de l’assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons, ce mercredi 23 mars 2022.

Maître Eliane Kaboré, avocate de Élysée Yamba Ilboudo, a été la première à plaider pour la cause de son client. Accusé pour complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat, le parquet avait requis 11 ans de prison ferme contre lui.

Pour Maître Eliane Kaboré, Élysée Yamba Ilboudo, son client, n’a rien fait d’anormal. « C’est un simple chauffeur qui a répondu à un ordre légal de son chef et l’a conduit à un endroit déterminé. Il ne savait pas ce qu’il allait y faire. Il n’avait aucune intention ni volonté de commettre un crime », a cité Maître Eliane Kaboré.

L’avocate demande alors au président de rendre justice en se démarquant du sentiment populaire, en se basant sur les faits et le droit. « Il y a un doute très sérieux, un tâtonnement dangereux pour la justice. Je suis profondément convaincue par l’innocence d’Élysée Yamba Ilboudo ; donc vous devez l’acquitter », a-t-elle terminé.

Maître Mamadou Sombié, conseil de Ouédraogo Nanonswindé, a plaidé à la suite de Eliane Kaboré. Le parquet a requis 20 ans de prison ferme contre son client accusé pour assassinat et complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat.

Si le procès de l’assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons est un procès pour l’histoire, pour le crime évident et pour le doute, l’avocat crie cependant au scandale dans l’instruction du dossier. « Ceux qui sont considérés comme les commanditaires et les exécutants en chef sont certes poursuivis mais c’est un goût inachevé car on les a laissés filer.

On aurait dû mettre en place une commission rogatoire pour auditionner Blaise Compaoré en Côte d’Ivoire. La présence de Hyacinthe allait permettre de décanter ce dossier. Les vrais acteurs sont vivants mais ne sont pas là », a décrié Maitre Mamadou Sombié.

L’avocat proclame un doute dans le dossier. Non seulement l’avocat doute car pour lui son client « Nabonswindé Ouédraogo ne faisait pas partie du commando qui est allé exécuter Thomas Sankara et ses 12 compagnons au conseil le 15 octobre 1987 ».

Mais aussi l’avocat doute des dires du Coaccusé (Élysée Nyamba Ilboudo) de son client et des fondements des réquisitions du parquet contre son client. Il demande la clémence du tribunal même s’il arrivait à démontrer la culpabilité de son client.

« L’accusé a déjà payé par le fait de détention préventive. Même s’il arriverait qu’il soit reconnu coupable donnez lui le sursis monsieur le président », a-t-il terminé. Maître Maria Kanyili est montée au créneau par la suite pour plaider la cause de Traoré Bossobé celui contre qui le parquet a requis 20 ans de prison ferme.

A sa suite Maitre Aouaba Zaliatou a plaidé pour la cause de Sawadogo Idrissa menacé par la même peine que Traoré Bossobé. L’avocate trouve les peines du parquet « trop excessives » et demande une situation atténuante pour son client qui pour elle est injustement accusé.

Maitre Ollo Larousse Hien, avocat de Tondé Ninda Pascal alias Manganaaba, poursuivi pour des faits de subornation de témoin s’est fait entendre à l’audience. Le parquet a requis 3 ans de prison et une amende de 900 000 francs contre son client. Pour maitre Hien, l’infraction de son client est d’une « qualification impossible ».

L’enregistrement audio servi de pièce maitresse pour poursuivre Tondé Ninda a été obtenu de façon déloyale selon l’avocat qui demande la libération définitive de son client.

L’audience de cette journée de 23 mars 2022 a été suspendue aux environs de 16h et reprendra le jeudi 24 mars 2022 avec l’intervention des avocats du Général Gilbert Diendéré.

Akim KY

Burkina 24

