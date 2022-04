Administration publique et crise alimentaire : Les plans d’Albert Ouédraogo

0 Partages Partager Twitter

Albert Ouédraogo, Premier ministre, est face à l’Assemblée législative de la Transition (ALT) ce lundi 04 avril 2022 pour la présentation de la feuille de route de son gouvernement pour les trois prochaines années.

Afin de restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, Albert Ouédraogo entend engager tous efforts nécessaires pour redonner à l’administration publique sa neutralité et son efficacité. Il compte, pour ce faire, prendre certaines mesures.

« La suspension des recrutements sur mesures nouvelles en attendant une relecture des textes ; la classification des fonctions techniques au sein de l’administration ; la promotion des compétences techniques et des valeurs dans le choix des Directeurs généraux des entreprises et établissements publics de l’État ; l’adoption des plans de carrière au sein de l’administration publique et la stabilisation du nombre et de la nomenclature des ministères », a-t-il cité, entre autres.

Au regard de la crise alimentaire occasionnée par le déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022, le gouvernement veut renforcer la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il prévoit donc « l’approvisionnement des boutiques-témoins et le contrôle des prix qui s’y appliquent ; la distribution de vivres ou de cash aux ménages cibles affectés par la crise alimentaire et la prise en charge nutritionnelle d’enfants frappés par la malnutrition », a cité Albert Ouédraogo.

