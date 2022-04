Soudan du Sud : Kiir et Machar engagés à faire la paix

Les deux principaux dirigeants ennemis du Soudan du Sud, pays ravagé par des années de guerre civile, se sont engagés ce dimanche 03 Avril 2022 au renforcement du fragile accord de paix de 2018. Cette rencontre a pu avoir lieu grâce à la médiation du Soudan voisin.

Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar se sont convenus sur la formation d’un commandement unifié des forces armées. Cette résolution émane des points non résolus et qui bloquent la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018 visant à mettre fin à cinq ans de guerre meurtrière.

« La paix est une question de sécurité et aujourd’hui nous avons (atteint) une étape importante », a déclaré Martin Abucha, le signataire de cet accord au nom du parti de Riek Machar, le SPLM/A-IO.

Pour sa part, le ministre des Affaires présidentielles, Barnaba Marial Benjamin, proche du Président Salva Kiir, a salué l’accord comme une « étape nécessaire (…) qui ouvre la voie à un gouvernement stable de la République du Soudan du Sud ».

Puok Both Baluang, le porte-parole du vice-président Riek Machar, a également indiqué que l’accord en question prévoit la cessation des hostilités, l’arrêt de la « propagande » qui attise les tensions. Les camps protagonistes se sont engagés à mettre fin aux défections chez l’autre. Les Sud-Soudanais restent dubitatifs au regard des nombreux accords qui n’ont pu aboutir par le passé.

Les deux hommes forts du pays étaient présents à cette cérémonie de signature de l’accord dans la capitale Juba. Le texte prévoit une répartition – 60% pour le camp du président et 40% pour celui de Machar – des postes de direction dans l’armée, la police et les forces de sécurité nationale. Les nominations devraient intervenir quelques jours et l’opérationnalité des forces unifiées sera effective d’ici deux mois.

Le Soudan voisin, médiateur de la crise, a dépêché Mohamed Hamdan Daglo, actuellement numéro deux du conseil soudanais au pouvoir après le coup d’Etat du 25 octobre à Khartoum, pour assister à Juba ce vendredi 1er Avril 2022 aux négociations dans le cadre des dispositions sécuritaires issues de l’accord de paix.

Depuis l’indépendance du Soudan en 2011, le pays est en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique. De 2013 et 2018, la sanglante guerre civile qui a en outre fait près de 400.000 morts et quatre millions de déplacés.

Selon un rapport de l’ONU publié en mars 2022, au moins 440 civils ont été tués entre juin et septembre 2021 dans la région de Tambura (sud-ouest), lors de combats entre factions pro-Machar et l’armée loyale à Salva Kiir.

L’accord de paix de 2018 prévoit le principe d’un partage du pouvoir au sein d’un gouvernement d’union nationale, formé en février 2020 avec le Président Salva Kiir au poste de président, et Machar comme vice-président.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

