Burkina : Des ministres et des députés sommés de faire leur déclaration d’intérêt et de patrimoine

Ce jeudi 07 avril 2022, l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE­LC) a invité les membres du dernier gouvernement Dabiré et ceux de Zerbo, ainsi que les députés de la 8e législature, non encore à jour de leur déclaration d’intérêt et de patrimoine, à le faire au plus tard le 15 avril 2022, sous peine de procédures administratives et judiciaires, informe l’Agence d’information du Burkina (AIB).

