Sécurité : Le colonel-major Omer Bationo recense les difficultés des policiers

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a rendu visite à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), dans la matinée du vendredi 08 avril 2022.

Après sa visite à l’État-major de la Gendarmerie Nationale (EMGN), le colonel-major Omer Bationo poursuit sa série de visites, depuis sa nomination à la tête de la sécurité au Burkina Faso.

Ce vendredi 08 avril 2022, c’est la Direction Générale de la Police Nationale qui a été sa cible. Il a rendu une visite matinale à la police nationale. « Après un mois de ma prise de service, il était un devoir pour moi de rencontrer essentiellement les forces de sécurité intérieure. Hier j’étais à la gendarmerie et aujourd’hui je suis à la police nationale« , a rappelé Omer Bationo.

Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le ministre de la sécurité et ses hôtes. Pour lui, le plus important était de recenser les difficultés que rencontrent les policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

« On s’est retrouvé avec tout le commandement de la police nationale et on a beaucoup discuté. On a discuté essentiellement sur les difficultés que les policiers rencontrent sur le terrain, qui sont d’ordre logistique, d’équipements, de formations« , a cité le patron en charge de la sécurité.

Une chose est de recenser les difficultés, une autre est d’œuvrer à trouver des solutions idoines à ces difficultés. C’est étant conscient de cela que Omer Bationo s’est présenté aux agents de la police nationale pour trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon déroulement de leurs fonctions.

« On a échangé sur les difficultés de la police nationale de sorte qu’on puisse prendre des dispositions pour renforcer cette institution de la république afin qu’elle puisse jouer son rôle pleinement dans le cadre de la sécurité intérieure », a-t-il signalé.

Par ailleurs, le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a fait savoir qu’il ira discuter avec le reste de la troupe dans le but de prendre les préoccupations des policiers qui vivent les réalités sur le terrain. En espérant que ces derniers rapportent plus d’informations concernant leurs conditions de vie et de travail.

Pour terminer, il a laissé entendre que tous les besoins sont spécifiques en ce moment et qu’à tous les niveaux, des solutions doivent être trouvées. Par exemple, mettre en place une loi de programmation pour la sécurité intérieure, cela permettra de planifier, pour que dans les cinq prochaines années, une police avec un nouveau visage soit trouvée.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

