Gouvernement/Partenaires sociaux: Les protocoles d’accord seront dépoussiérés

Après avoir successivement reçu l’Unité d’action syndicale (UAS) et le patronat burkinabè, Albert Ouédraogo, le Premier ministre, a reçu les organisations syndicales non affiliées à l’UAS, ce 12 avril 2022. Au sortir de ces différentes rencontres, le chef du gouvernement s’est dit « très satisfait ».

Au Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), le Premier ministre Albert Ouédraogo a rassuré la faîtière de l’entière disponibilité de son gouvernement à l’accompagner dans l’amélioration du climat des affaires et dans la recherche de nouvelles bases de coopération entre les acteurs de développement à travers les cadres existants.

Seydou Diakité, premier Vice-président du patronat burkinabè, a profité du cadre offert pour formuler quelques doléances. « La mise en œuvre des engagements pris par le précédent gouvernement les 29-30 juin 2021 ; la relecture de la loi sur le redressement fiscal ; l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle ; la position institutionnelle du CNPB ; le siège du CNPB », a-t-il entre autres cités.

Avec les organisations syndicales non affiliées à l’UAS

Sidiki Dramé, porte-parole des organisations syndicales non affiliées à l’UAS, a dit prendre acte de la disponibilité, de l’engagement du gouvernement et des instructions données aux différents départements ministériels de reprendre langue avec les différentes organisations syndicales pour résoudre les préoccupations qui n’ont pas trouvé de solutions depuis un certain temps.

« Nous allons nous concerter et, par écrire, nous allons vous faire parvenir nos différentes préoccupations sectorielles », a dit en sus M. Dramé.

Anciens dossiers, sur la table d’examen

Au sortir de cette série de rencontres, Albert Ouédraogo a indiqué que cette initiative est la marque que son gouvernement est disposé au dialogue. « Nous avons tenu à les rencontrer parce que ce sont des forces d’écoute, de propositions et nous avons tenu à leur expliquer que nous sommes dans une nouvelle dynamique de dialogue permanent, de dialogue constructif avec eux ; et ça va se poursuivre », a-t-il aussi expliqué.

Le Premier ministre a également tenu à faire savoir à ses différents interlocuteurs que les dossiers pendants seront remis sur la table pour examen. « J’ai tenu également à dire que nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendants, notamment les protocoles d’accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu’on peut résoudre, comment est-ce qu’on peut prendre en compte les préoccupations », a poursuivi le Premier ministre.

Albert Ouédraogo s’est en outre dit très satisfait de ces échanges. « Je sors de ces séances très satisfait. Et nous avons rencontré une disponibilité des acteurs à pouvoir engager un dialogue franc, emprunt de respect mutuel et continu avec eux », a-t-il fait savoir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

