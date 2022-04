Perception du Consulat général du Burkina Faso à Abidjan : Idrissa Sanogo aux commandes

0 Partages Partager Twitter

Le Consulat général du Burkina Faso à Abidjan a désormais un nouveau percepteur. Il s’agit de Idrissa Sanogo, contrôleur du trésor. Il remplace Félicité Touré/ Tuina, après un peu plus de cinq années passées à ce poste.

Le cérémonial de désinstallation de Félicité Touré/Tuina et d’installation de Idrissa Sanogo effectué par une délégation de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique du Burkina Faso en présence du Consul général et de ses collaborateurs, est intervenu le lundi 11 avril 2022.

Le consul général a salué la qualité du travail de Félicité Touré/Tuina et lui a souhaité une bonne suite de carrière.

Au nouveau percepteur, Benjamin Nana lui a souhaité la bienvenue et l’a exhorté au courage et à l’abnégation dans l’exercice de ses nouvelles fonctions tout en lui signifiant sa disponibilité et celle de l’ensemble du personnel à l’accompagner.

Source : Ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire

