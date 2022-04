Burkina Faso : L’association BARSO présente sa sculpture, le « Joueur de Roudga »

0 Partages Partager Twitter

Dans le but de renforcer les capacités des artistes plasticiens et les rendre plus compétitifs sur le marché, l’association BARSO a initié un atelier de formation en techniques modernes de sculpture monumentale à partir du brûleur de gasoil. Tenu du 09 septembre au 10 novembre 2021, la cérémonie de clôture est intervenue ce mardi 12 avril 2022 à Ouagadougou.

L’atelier visait à contribuer à l’amélioration des techniques de la sculpture monumentale et à préserver la santé des artistes sculpteurs. Spécifiquement, le projet comptait renforcer la compétitivité des jeunes artistes en matière de réalisation de sculptures monumentales. Et contribuer aussi à la réduction de l’utilisation du bois de chauffe en promouvant le bruleur à hydrocarbure.

« L’objectif recherché c’est de doter la future génération et même l’ancienne génération qui n’a pas eu l’opportunité de bénéficier d’un certain nombre de formations. Ce projet nous a permis de réaliser nos rêves, les rêves de l’espace culturel BARSO qui est de former et de produire », a fait savoir Jean Luc Bambara, président de l’association BARSO.

La particularité de cet atelier, selon le président de l’association BARSO, a été l’utilisation du bruleur à gasoil au détriment du bois et du charbon dans la sculpture. En effet, dit-il, cette technique consiste à fondre le bronze en faisant monter la chaleur jusqu’à minimum 1300°. Cela permet à l’artisan de gagner en temps avec une bonne qualité de prestation et de se fatiguer moins.

En outre, les trois mois de formation ont permis aux participants de mettre en place une œuvre en bronze patiné obtenue qui selon Jean Luc Bambara, est en ronde boss, mesurant environ 2,5m sur socle intitulé « Joueur de Roudga ».

La satisfaction au bout de l’effort

L’atelier qui s’est étalé sur trois mois à savoir du 09 septembre au 10 novembre 2021 a été cofinancé par le Fonds de développement culturel et touristique (FDTC) et l’union européenne dans le cadre du programme d’appui aux industries créatives et de la gouvernance de la culture (PAIC-GC). Ledit atelier a réuni 7 artistes plasticiens venus de Koudougou, Garango, Gourcy et Ouagadougou.

Alphonse Tougouma, directeur général du fonds de développement culturel et touristique, structure ayant cofinancé le projet, a félicité et encouragé les différents acteurs pour le travail abattu. « Nous sommes plus que satisfaits de voir cette œuvre se réaliser, de voir ces apprenants avoir acquis des connaissances à même de porter le Burkina Faso à l’international », a-t-il martelé.

A noter que le coût du projet est estimé à près de 9.374.558 FCFA. Il a également permis de créer 15 emplois permanents et 26 non permanents.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

