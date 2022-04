Burkina : L’Unité d’action syndicale (UAS) prête à accompagner le gouvernement, si…

0 Partages Partager Twitter

Le Premier Ministre Albert Ouédraogo a tenu une rencontre de prise de contact avec les membres de l’unité d’action syndicale (UAS) ce mardi 12 avril 2022 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, le premier ministre a appelé les syndicalistes à soutenir le processus de transition en cours en apportant des propositions d’actions, des orientations et des conseils.

La suite après cette publicité

Lors de la présentation de sa feuille de route devant les membres de l’Assemblée législative de transition, le lundi 4 avril 2022, le Premier Ministre Albert Ouédraogo a émis le souhait de travailler main dans la main avec les partenaires sociaux. Ce, pour la réussite du processus de transition en cours au Burkina Faso et pour une administration vertueuse et efficiente.

Un souhait qui tend vers sa concrétisation avec une première rencontre de prise de contact entre le chef de l’exécutif de la transition et les membres de l’unité d’action syndicale (UAS).

Pour Albert Ouédraogo, son gouvernement s’inscrit dans une logique de prévention. Ce qui veut dire qu’ils ne vont pas attendre que le ballon éclate entre eux et les syndicalistes pour privilégier le dialogue. Le dialogue doit être permanent, selon lui.

Cette rencontre se dresse pour lui, comme une occasion de rappeler la disponibilité de son gouvernement à travailler aux côtés des organisations syndicales afin de répondre aux ‘’nombreuses attentes’’ des travailleurs.

« Aussi, j’engage mon gouvernement à observer et à poursuivre avec les partenaires sociaux, un dialogue sincère et de respect mutuel durant cette période de transition dans la perspective d’instaurer un climat social propice au développement économique et social de notre pays », a-t-il glosé.

Le chef de l’exécutif de la transition a évoqué devant ses interlocuteurs le contexte sécuritaire actuel du pays, qui à l’entendre, ne doit pas s’accommoder avec un climat social délétère. Selon Albert Ouédraogo, il est du devoir de tous de résoudre, sinon d’anticiper les différends sociaux par une concertation permanente de toutes les parties prises.

De fait, il indique qu’il a instruit son gouvernement en collaboration avec des partenaires sociaux de ressortir tous les dossiers, de les réactualiser afin de les examiner pour rechercher des réponses appropriées.

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé qu’au-delà de la rencontre annuelle syndicat-gouvernement, des cadres ad hoc seront installés pour s’occuper des préoccupations sociales du moment.

Pour sa part, l’Unité d’action syndicale (UAS) par le biais de son président du mois, Marcel Zanté a confié qu’ils sont prêts à accompagner le gouvernement, s’il s’inscrit dans une dynamique de respect des droits des travailleurs.

Il a aussi attiré l’attention du chef du gouvernement sur la situation sécuritaire, le coût de la vie qui ne cesse de grimper de jour en jour. L’UAS a promis de revenir à Albert Ouédraogo à travers un écrit pour donner sa position et des propositions qu’elle devra faire.

Willy SAGBE

Burkina24

Écouter l’article

publicite