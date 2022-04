Les sanctions visant la Russie affaiblissent l’Occident, selon Vladimir Poutine

0 Partages Partager Twitter

La Russie est l’un des pays les plus sanctionnés au monde devant la Syrie et l’Iran. Mais ces sanctions affaiblissent les occidentaux, selon Vladimir Poutine. Dans son discours sur l’état de l’économie russe, ce lundi 18 avril, le président russe a ajouté que l’inflation dans son pays était en train de se stabiliser et que la demande était revenue à la normale.

Un discours pour affirmer que le blocage de l’économie russe aurait échoué. Pour Vladimir Poutine, « les sanctions décidées par les pays occidentaux ont conduit à une détérioration de leur économie ».

Le président russe a expliqué que l’inflation dans son pays était en train de se stabiliser, que la demande était revenue à la normale.

« La Russie a résisté à cette pression sans précédent exercé par les Occidentaux », a-t-il déclaré. Il a ainsi ordonné au gouvernement d’indexer les salaires et autres paiements pour atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat.

La hausse des prix à la consommation a tout de même atteint 17% en mars dans le pays. Une inflation toujours très haute qui devrait se stabiliser aux alentours des 4% d’ici environ deux ans. C’est ce qu’a indiqué Elvira Nabioullina, la gouverneure de la Banque centrale russe.

Elle espère réduire le plus rapidement possible son taux directeur, principal outil pour freiner la chute du rouble. Il avait été relevé à 20% fin février contre 9,5% avant l’invasion russe en Ukraine.

Source : RFI

