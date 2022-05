Burkina Faso : Soldats et scribouillards, c’est mieux de faire bon ménage !

0 Partages Partager Twitter

Ce n’est pas encore la dégringolade, mais c’est quand même un faux pas significatif que vient de faire le Burkina Faso, en matière de liberté de la presse. Le pays, bon premier depuis quelque temps en Afrique francophone, vient de chuter de quatre marches dans le dernier rapport de Reporters sans frontières (RSF), passant du 37e au 41e rang mondial.

Comment expliquer cette contre-performance pour le « Pays des Hommes intègres » qui a toujours été cité en exemple pour la formidable liberté dont bénéficiait son 4e pouvoir ?

Il apparaît clairement dans le rapport de RSF que le premier ennemi de la plume, c’est bien la kalachnikov, pour ne pas dire le terrorisme qui s’est métastasé d’une partie à l’autre du territoire.

Les Hommes de médias, particulièrement ceux exerçant au plus près des chaudrons, sont constamment habités par la peur. Ce linceul d’inquiétude qui les enveloppe tue la liberté et confine forcément à l’autocensure.

Le fait, également, est que de larges portions du territoire sont devenues des no man’s land, des trous noirs où peu de personnes savent ce qui s’y passe. Difficile de s’aventurer au nom du droit du public à l’information dans ces zones de non-droit.

Une plume entre l’enclume et le marteau…

L’assassinat le 26 avril 2021 de deux journalistes espagnols, David Beriain et Roberto Fraile, alors qu’ils étaient « en reportage » dans la réserve de Pama avec une patrouille anti-braconnage, a d’ailleurs entaché de sang la bonne copie que le pays avait toujours remise depuis la mort du célèbre journaliste d’investigation Norbert Zongo en 1998, et a pesé lourd dans le classement.

Ça, c’est en ce qui concerne la responsabilité des hommes sans foi ni loi qui, c’est dans leur constitution, se foutent royalement de la liberté de la presse ; de toute liberté, tout court !

La conjecture sociopolitique n’a pas non plus été favorable aux journalistes durant l’année 2021. Les nombreuses manifestations et les restrictions liées à internet qui ont émaillé la fin du règne de Roch Marc Christian Kaboré ont créé une atmosphère délétère pour les travailleurs et travailleuses de la presse.

Ce dernier classement qui a pris en compte les données de l’année 2021 et du seul mois de janvier 2022 est donc avant tout, celui du Burkina sous Roch Marc Christian Kaboré et non sous Damiba (arrivé aux affaires le 24 janvier).

Fin paradoxale, donc, pour le premier président démocratiquement élu du Burkina. C’est, en effet, sous son pouvoir que le pays, qui était relativement bien classé depuis des années, avait fait de grands bonds en avant dans le classement de RSF.

« Allez leur dire », cette injonction résonne toujours dans les esprits avec grand bruit

Ce qu’il faut maintenant craindre est qu’après Roch, ce ne soit la chute libre. Et, il y a des motifs d’inquiétudes. Les premiers mois de gestion du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont été marqués par une relation méfiante, voire hostile, entre soldats et scribouillards.

Pas plus tard que le 25 avril dernier, les Organisations professionnelles des médias se sont fendues d’une déclaration dans laquelle ils s’en prennent aux « actions liberticides » du nouveau régime.

Elles pointent notamment du doigt ces deux « conférences de rédaction » convoquées par le « Rédacteur en chef national » Damiba pour exposer, aux patrons de presse, sa vision du journalisme patriotique : « Allez leur dire », cette injonction résonne toujours dans les esprits avec grand bruit. Ces rencontres ont été interprétées comme une volonté de mettre aux pas les journalistes, surtout critiques considérés à tort ou raison comme des « détracteurs » de la Transition.

En tout cas, si la kalachnikov des terroristes a déjà blessé la liberté de la presse, ce qui risque donc de l’achever, même si le pouvoir s’en défend, c’est les armes des nouveaux maîtres du pays qu’on dit réfractaires à la critique, et même aux photos…

La Rédaction

