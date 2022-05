Expulsion d’une journaliste de TV5 Monde lors du meeting de Kémi Séba : Le ministère de la communication « regrette l’acte »

0 Partages Partager Twitter

Dans l’après-midi du 14 Mai 2022, la journaliste franco-burkinabè Fanny KABRE, correspondante du média TVSMONDE au Burkina Faso a été expulsée lors d’une manifestation alors qu’elle y était dans le cadre de l’exercice de son métier.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en tant que ministère de tutelle, regrette cet acte.

Le département réaffirme son attachement à la liberté de la presse chèrement acquise par de longues années de combat des professionnels, et invite l’ensemble de la société à œuvrer toujours dans le sens de la préservation de cet acquis.

Le ministère en charge de la Communication rassure l’ensemble des acteurs de la presse nationale et internationale, l’opinion nationale et internationale de son engagement à préserver et promouvoir la liberté de presse.

La Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme

Valérie KABORÉ

Officier de l’Ordre du mérite, des Arts, des Lettres et de la Communication

