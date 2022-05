Burkina : Du maïs et des cailloux dans un sac vendus à des consommateurs ?

0 Partages Partager Twitter

La Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a relayé sur sa page Facebook, ce dimanche 15 mai 2022, une vidéo dans laquelle l’on entend des femmes et des enfants, s’exprimant tantôt en langue mooré, tantôt en langue française. Et quand on y prête l’oreille, l’on peut aisément comprendre que la famille s’est fait avoir dans l’achat d’un sac de maïs.

En effet, l’on y voit clairement le contenu du sac de maïs en train d’être déversé dans une bassine. Et ce contenu n’est autre qu’un mélange de maïs et de pierres ou encore de cailloux.

« Tu vas faire quoi de ça ? », s’interroge dans un premier temps l’une des dames en langue mooré. Et une autre de reprendre en français : « ils ont ramassé cailloux pour mettre dans sac là, il n’y a rien dedans. Çà là, si on va trier, c’est quoi qui va rester ? ».

Et à une autre de tomber à la renverse : « Vous tous, regardez, un sac de maïs que nous sommes allés chercher à 30.000 F CFA. On vient renverser, et ce sont des cailloux qui sont mélangés au maïs. Est-ce que quelqu’un peut faire çà et avoir le paradis ? Il n’y a pas de raison ! ».

Il faut noter que ni la source, ni la date ou le lieu de la vidéo n’ont été précisés. La ligue des consommateurs, dans sa publication, pointe du doigt les commerçants. Elle a tenu à appeler les consommateurs à plus de vigilance.

