4e édition des débats énergétiques : L’Université Nazi Boni est la plus convaincante

Les étapes finales nationales de la 4e édition du concours scientifique de promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à travers l’art et les débats oratoires se sont déroulées le samedi 14 mai 2022 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, avec aux prises quatre équipes. Au bout du suspens, c’est l’équipe de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso qui s’est montrée la plus convaincante.

Le club des communicateurs de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso ; l’association Frédéric Ouattara de Koudougou ; le Centre universitaire polytechnique de Kaya et l’Université Ouaga 3S ont été les équipes aux prises en demi-finales de la 4e édition de ces débats énergétiques.

Après ces demi-finales, l’équipe de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso a pris le dessus, en finale, sur l’Université Ouaga 3S. La thématique de la finale : « La libéralisation du marché de la distribution de l’énergie est le seul moyen pour équilibrer l’offre et la demande au Burkina Faso ».

Illiessa Sana, étudiant en master 2 en énergies renouvelables et président du comité d’organisation de la 4e édition des débats énergétiques, s’est dit satisfait de l’ensemble du déroulé de l’édition. Et a rappelé qu’un rapport sera soumis au ministère en charge des énergies renouvelables, comme cela est de coutume à chaque fin d’édition.

Narcisse Benaja Sanou, étudiant en communication 3e année à l’Université Nazi Boni, a fait savoir toute sa joie ainsi que celle du reste de l’équipe, de remporter cette 4e édition. « Nous sommes très contents de sortir gagnants de cette compétition », a-t-il indiqué.

Du côté de l’Université Ouaga 3S, l’on n’est pas du tout gagné par le découragement. « Nous ne sommes pas du tout découragés, on est quand même contents », a confié Paamda Tega. Pour une première participation à ce genre de débat, elle dit avoir fait face à plusieurs difficultés dont le stress.

Le club des communicateurs de l’Université Nazi Boni a reçu un trophée, une attestation de mérite, un bon de formation de 100 000 F CFA, des gadgets offerts par le partenaire et le parrain de l’édition et une enveloppe de 100 000 F CFA.

Le finaliste perdant, l’Université Ouaga 3s, a reçu une enveloppe de 50 000 F CFA, un trophée, une attestation de mérite et un bon de formation de 100 000 F CFA. François Palenfo et Paamda Tega de l’Université Ouaga 3s ont respectivement reçu les prix du meilleur orateur et de la meilleure oratrice.

Organisée par l’Association des jeunes acteurs de l’énergie, cette 4e édition, qui a débuté le 19 mars 2022, a réuni au total 24 universités publiques, privées et instituts du Burkina Faso.

Dix, du côté de Ouagadougou ; six, du côté de Bobo-Dioulasso ; quatre du côté de Koudougou et quatre de Kaya. Le thème central alors retenu pour l’édition : « Les énergies renouvelables et l’employabilité des jeunes ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

