Contribution des musulmans pour un Burkina de paix : Le CERFI veut atteindre cet objectif grâce à des conférences régionales

0 Partages Partager Twitter

Le Centre d’Étude, de Recherches et de Formations Islamiques (CERFI) a tenu une conférence publique ce dimanche 19 juin 2022, à Ouagadougou. Cette conférence, s’inscrivant dans la logique des conférences régionales du CERFI, s’est tenue sur le thème « contribution des musulmans à l’édification d’un Burkina tolérant, solidaire et prospère ».

La suite après cette publicité

Le Centre d’Étude, de Recherches et de Formations Islamiques (CERFI) dans sa dynamique d’apporter sa touche à l’édification d’une nation de paix a initié une série de conférences dans les 13 régions du Burkina Faso. Celle de la région du centre s’est tenue ce dimanche 19 juin 2022, à Ouagadougou.

Engager les musulmans individuellement et collectivement à la réflexion pour la construction d’un Faso résilient, solidaire, prospère, stable et paisible est l’objectif fixé pour ces différentes conférences régionales et donc également pour celle qui s’est tenue à Ouagadougou, selon le président du CERFI, Hamid Yaméogo.

C’est au regard de cet objectif que les communications de l’Imam Tiégo Tiemtoré se sont articulées sur trois grands axes dont les clés du vivre ensemble, comment le musulman peut se mettre au service de la nation et les défis du vivre ensemble.

« Depuis plusieurs années, notre pays est au carrefour de plusieurs crises multiformes (…). Cette situation est la résultante de plusieurs facteurs qui sont nés, d’une part, de la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale, et d’autre part, de la perte de certaines valeurs. Il est donc urgent que chaque acteur fasse son autocritique (…) C’est dans cette étique sociale que nous avons décidé de réinvestir l’espace public, afin de porter haut des messages de paix, de cohésion… D’où l’initiative de ces conférences », a expliqué le président.

Une initiative, pour consolider des valeurs du vivre ensemble, saluée par Salifou Tondé, médecin à Kaya venu participer à cette rencontre. Plus loin, ce médecin a affirmé que cette rencontre est la bienvenue en ce sens qu’elle va donner une meilleure lecture du musulman.

Ces conférences se sont d’abord déroulées à Manga et se tiendront à chaque week-end dans d’autres capitales régionales du pays et cela, afin de toucher le maximum de personnes avec ce message de paix et mettre à mal tous ces actes d’agression que vit le pays, à écouter Hamid Yaméogo. « Nous espérons également que les messages puissent dépasser les capitales régionales et même aller dans tous les 4 coins du Burkina Faso », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite