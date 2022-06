1 an de l’album « So Wok » : Alif Naaba remercie ses fans à travers un concert gratuit

Pour remercier son public pour la réussite de son album « So Wok », l’artiste musicien Alif Naaba alias « le prince aux pieds nus » a tenu, ce samedi 18 juin 2022, un concert gratuit à Ouagadougou. Un concert qui selon lui est une manière de prouver que son public n’est pas seulement réservé aux privilégiés.

« So Wok» est le cinquième album qui est venu consolider la carrière musicale du Prince aux pieds nus et qui a su allier folk et musique traditionnelle pour créer un style particulier à l’artiste.

« Grâce à vous, cet album fait un bon chemin. Il y a une situation incroyable dans notre pays, notamment l’insécurité. Je vous assure, nous sommes les privilégiés de ce pays. J’aimerais que nous chantions ensemble pour manifester cette solidarité à nos frères en difficulté. Après un an de la sortie de l’album, on a voulu s’arrêter pour proposer un concert à tous ceux qui n’arrivent pas à venir dans nos concerts à 10 000 ou 25 000F CFA », a introduit Alif Naaba.

Les artistes Cheezy, Amzy, Fleur, Les Séparables, ont été entre autres ceux qui ont répondu présents à cet événement pour soutenir cette célébration. Selon le prince aux pieds nus, cette stratégie de communiqué avec le public est une stratégie inscrite dans sa manière de promouvoir l’album dans la durée, comme l’indique son nom. Une stratégie confirmée et saluée par plusieurs invités de la scène.

« L’album se porte très bien, on a fait d’excellents chiffres d’affaires en terme de vente et on continue de le faire. L’album commence à sortir maintenant sur l’international. Aujourd’hui, le public nous a prouvé qu’on a ses bénédictions. Vous savez, je suis un peu caricaturé comme celui qui fait des concerts pour les VIP. Pourtant, moi, quand je rentre dans le ghetto, je suis moi-même, fils de ghetto », a insisté Alif Naaba.

L’idée, selon lui, c’est de suivre la promotion de l’album dans la continuité, soit sur plusieurs années et donc pourquoi pas, à un moment donné, concevoir un concert grand public, comme le font plusieurs autres artistes du pays.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

