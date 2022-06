Opération Mana-Mana : Le Premier ministre se réjouit de la mobilisation à Koudougou

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, s’est rendu ce samedi 25 juin 2022 dans la matinée, à Koudougou, pour encourager la population, dans le cadre l’opération « Mana-Mana ». Pour le chef du gouvernement, au-delà de la question de la salubrité, cette opération montre que nous pouvons mobiliser et rassembler les populations, autour d’une cause commune, et que cela est important dans ce contexte d’insécurité.

C’est peu après 7 heures du matin que le Premier ministre est arrivé dans le chef-lieu de la région du Centre-ouest. Avec le gouverneur de la région et deux membres du gouvernement, Albert Ouédraogo va racler les premières ordures de la ville, non loin de la Préfecture. Sur ce site, attendait déjà une centaine d’ouvriers, citoyens de la propreté. Il a salué cette mobilisation, surtout celle de la jeunesse. Dès cette étape, le chef du gouvernement a expliqué tout le sens de cette opération, qui est une initiative du ministère en charge de la Jeunesse, et qui remet au goût du jour, un mot d’ordre du temps de la Révolution des années 1980.

« Si nous pouvons nous retrouver ensemble pour collecter, rassembler, ramasser, évacuer les ordures physiques, il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas nous retrouver pour collecter, rassembler et évacuer nos ordures morales », a dit Albert Ouédraogo. Pour le Premier ministre, au-delà donc des questions d’assainissement du cadre de vie, il est important que les gens puissent se retrouver et faire quelque chose ensemble. Cela peut renforcer la cohésion dans le contexte d’insécurité que connait le pays.

Sur le deuxième site de nettoyage dans la ville de Koudougou situé en face de la cité universitaire Fasotex, Albert Ouédraogo a encore rappelé son message et félicité les étudiants, pour leur forte mobilisation et leur engagement pour la salubrité publique. Sur ce site jonché d’ordures diverses, le Chef du Gouvernement a invité les étudiants à la tâche. Il fallait assainir cet espace pratiquement contigu à la cité universitaire, afin de permettre aux étudiants, de vivre dans un environnement sain.

De retour à Ouagadougou, le chef du gouvernement a marqué un arrêt à Boulmiougou, lorsqu’il a constaté une forte mobilisation pour l’opération Mana-mana. C’est le syndicat des tenanciers et promoteurs de débits de boissons qui a sonné le rassemblement de leurs membres, pour prendre d’assaut la route nationale N°1 et débarrasser les ordures le long de la voie. Albert a félicité et encouragé les initiateurs et tous ceux qui ont adhéré. Il les a invités à garder le cap, pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Source : DCRP/Primature

