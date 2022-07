CAN Féminine : Les Étalons Dames promettent de tout donner contre le Sénégal

0 Partages Partager Twitter

Alors que les Étalons dames affrontent ce mardi 5 juillet 2022, les lionnes de la Teranga, l’équipe de Pascale Sawadogo se dit prête à affronter cette rencontre avec un autre visage, autre que celui du match d’ouverture. C’était au cours de leur conférence de presse d’avant-match tenue, ce 4 juillet 2022, au Maroc.

Après leur revers face à l’équipe organisatrice (Maroc) d’entrée en jeu, les Étalons dames devraient jouer le tout pour le tout afin de remporter les 6 points restants. Et, cela devrait commencer ce mardi 5 juillet 2022 contre l’équipe des dames du Sénégal, au Stade Prince Moulaye Abdallah, à 17h GMT.

Une rencontre que les juments de Pascal Sawadogo comptent entamer avec beaucoup de sérieux car selon la capitaine Charlotte Millogo les deux équipes ont du niveau à revendre.

« On va oublier la défaite et on va jouer le prochain match, demain dans la bonne ambiance. Hier on a fait les séances d’entraînement dans la bonne ambiance, comme d’habitude dans le groupe. Demain il y 3 points que nous devons aller chercher, donc on continue dans cette bonne ambiance pour aller chercher ces trois points », a promis la capitaine de l’équipe.

Au coach Pascal Sawadogo de rassurer sur l’état d’esprit des Dames avant d’ajouter : « Le Football ce n’est pas une science exacte. Quand on regarde comment on a encaissé notre but contre le Maroc il faut dire que ce n’est pas lié à une question de récupération ».

A l’entendre ce premier match devrait être oublié. Donc a-t-il dévoilé « ils sont premiers de la poule avec deux buts d’avance. Ils vont peut-être jouer à la prudence aussi, c’est à nous aussi de profiter des moments faibles de l’adversaire pour attaquer. Il faut dire qu’hier, ils ont fini leur match fort, ils n’étaient pas carrément en genoux. C’est pour dire qu’ils ont toujours des ressources, c’est à nous de savoir gérer ».

Dans ce poule A, le Sénégal est en tête avec 3 point +2 suivi du Maroc 3 points +1. Le bas du tableau est occupé par le Burkina Faso et l’Ouganda qui ont chacune 0 point au compteur.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

