Centrale solaire photovoltaïque de Nagréongo : Bientôt 30 mégawatts d’électricité supplémentaires pour la SONABEL

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a reçu ce mardi 05 juillet 2022 en audience, les responsables de la centrale solaire photovoltaïque de Nagréongo, dans la région du Plateau-Central. Cette audience vient en prélude à l’inauguration de ladite centrale qui vient de s’achever et qui permettra d’accroître les capacités de fourniture d’électricité de la SONABEL, de 30 mégawatts.

La construction de la centrale solaire photovoltaïque de Nagréongo, lancée officiellement en octobre 2020, est achevée. L’inauguration de cette infrastructure interviendra le Jeudi 7 juillet 2022. Cette centrale a une capacité de production de 30 mégawatts d’électricité.

« Je tiens à remercier les autorités du Burkina pour nous avoir soutenu dans le développement du projet de centrale solaire à Nagréongo, qui va être inaugurée cette semaine, après une mise en service.

Depuis le début, tout le monde a travaillé de concert, pour que ce projet se concrétise en un temps record. Aujourd’hui, la Société de production d’énergie solaire de Ouagadougou (SPES) est le premier producteur indépendant d’électricité du Burkina Faso, grâce à ce travail commun et nous sommes extrêmement fiers de le mettre en service », a souligné Robirson Alazraki, Directeur Général Afrique de Greenyellow.

L’électricité produite par la centrale sera fournie à la SONABEL, qui va l’intégrer dans son système de distribution. « Aujourd’hui, la centrale fait 30 mégawatts et le contrat d’achat d’électricité qui est signé avec la SONABEL a une durée de 25 ans et c’est dans le cadre d’un partenariat public-privé. Nous avons l’accord de concession avec le ministère de l’énergie et le ministère des finances qui permet d’encadrer et de structurer ce partenariat avec la SONABEL », a indiqué monsieur Robirson.

Le projet est le fruit d’un partenariat avec l’entreprise locale Africa Energy Corporation (AEC) et le producteur indépendant d’électricité (IPP) français Greenyellow, qui ont su trouver le partenaire qui a permis de construire ce projet, dans les meilleures conditions.

La réalisation de ce projet est accompagnée de plusieurs actions communautaires, afin de parvenir à l’épanouissement des populations vivant aux alentours.

« Ce projet sera accompagné de toute une série d’actions en faveur des communautés locales, en passant par la création d’activités génératrices de revenus, le soutien au CSPS local, l’emploi des personnes des communautés locales pendant la construction, mais aussi pendant l’exploitation sur les 25 prochaines années et toute une série d’actions sur l’accès à l’énergie, avec un budget annuel dédié de 35 000 000 FCFA sur toute la durée de ces 25 ans. Nous sommes aujourd’hui très fiers de nous considérer comme un acteur burkinabè au service des Burkinabè et nous sommes là pour longtemps », a déclaré le Directeur Général Afrique de Greenyellow.

Source : DCRP/Primature

