Collaboration entre Police et Gendarmerie : Evrard Somda rencontre Roger Ouédraogo

Collaboration entre Police et Gendarmerie : Evrard Somda rencontre Roger Ouédraogo

0 Partages Partager Twitter

Le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant-Colonel Evrard Somda, a reçu en audience dans la matinée du 14 juillet 2022 à l’Etat-major de la Gendarmerie, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), le Contrôleur Général de Police Roger Ouédraogo.

La suite après cette publicité

Cette visite de courtoisie du directeur Général de la Police Nationale (DGPN), le Contrôleur Général de Police Roger Ouédraogo, rentre dans le cadre du renforcement des liens de collaboration entre la Police et la Gendarmerie Nationale dans une période de crise sécuritaire où les deux institutions doivent mutualiser leurs forces pour offrir une meilleure sécurité aux populations vivant sur le territoire burkinabè.

Le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant-Colonel Evrard Somda, a positivement apprécié la démarche du Directeur Général de la Police Nationale et s’est engagé à travailler pour le renforcement d’une efficace et fructueuse collaboration entre la Gendarmerie et la Police Nationale.

En signe de reconnaissance, le Lieutenant-Colonel Evrard SOMDA a offert à son hôte du jour une plaquette souvenir.

Source : Gendarmerie Nationale

Écouter l’article

publicite