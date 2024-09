Autonomisation des veuves au Burkina Faso : L’ONG AIME en fait son point spécial lors de sa 3ème journée internationale des veuves et orphelins

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans ses aspirations à donner du sourire aux Veuves et Orphelins du Burkina Faso, l’ONG Assistance Internationale Mère et Enfant (AIME) a tenu la troisième édition de sa journée internationale de la veuve et de l’orphelin le samedi 14 septembre 2024. Cette journée s’est matérialisée par entre autres des remises de kits scolaires à l’orée de la rentrée scolaire 2024-2025. C’est une action de grâce qui a touché plus de 160 élèves dans plusieurs villages de la commune de Tanghin-Dassouri.

La suite après cette publicité

A quelques jours de la rentrée scolaire, les préoccupations vont à l’endroit des enfants orphelins du Burkina Faso. Comment faire pour soutenir cette couche vulnérable, c’est la préoccupation de l’ONG Assistance Internationale Mère et Enfant (AIME). A ce titre, elle a célébré en différé la Journée internationale de la veuve et de l’orphelin le samedi 14 septembre 2024, à Boulsin, un village de la commune rurale de Tanghin-Dassouri.

C’est une journée matérialisée par des actions sociales dont des remises d’attestation de formation aux veuves, des kits scolaires «complets» aux orphelins (plus de 160) et une communion autour d’un repas. Selon Abraham Nikiéma, président de l’ONG AIME, l’objectif a été de travailler à mettre à l’abri cette couche vulnérable surtout dans ces périodes de défis humanitaires.

« Pour l’autonomisation de la veuve et de l’orphelin, ensemble engageons-nous » est le thème de cette édition. A travers celui-ci, l’ONG a décidé cette année de surseoir aux dons de vivres et former ces dames. C’est une façon pour le président de l’ONG de passer le cap d’offrir des vivres pour arriver à l’autonomisation de ces veuves.

« Nous sommes à notre troisième édition et nous nous sommes dit qu’il faut maintenant aller à l’autonomisation. Chaque fois, accompagner les femmes avec des vivres, c’est bien mais ce n’est pas arrivé. Donc nous travaillons à les accompagner dans l’entrepreneuriat, qu’elles puissent commencer à entreprendre. Pour cette année les orphelins bénéficient d’un accompagnement en kits scolaires complets pour leur permettre d’aller à l’école », a détaillé le président de AIME.

De cette idée, à travers le ministère en charge de l’emploi, cette initiative a outillé plus de 84 femmes en entrepreneuriat. C’est une chance pour ces dames, selon Asmayou Kaboré, l’une des bénéficiaires. Elle a dit cela en prenant pour témoins le nombre d’activités qu’elles pourront mener, avec l’accompagnement, après ce geste.

« Vraiment ils sont venus nous ouvrir l’esprit. Ils nous ont conseillés et appris beaucoup de choses. Je pense que cela va nous servir dans notre quotidien. C’est par manque de connaissances que nous sommes assises dans l’ignorance comme ça. Maintenant on est un peu plus éclairée même si on n’en veut plus », a remercié Asmayou Kaboré.

Le ministère en charge de l’emploi, celui en charge de la solidarité, celui en charge de l’éducation et bien d’autres personnalités se sont fait représenter à cette édition. Ils ont tous salué l’initiative et promis de mettre la main dans la pâte pour soutenir ces dames.

AIME intervient dans trois régions du Burkina Faso pour cette cause. Son président a souhaité couvrir toutes les autres régions en perspective et pourquoi pas l’international.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite