Tech : Apple met fin à sa collaboration historique avec Jony Ive, le designer de l’iPhone

Jony Ive a longtemps été l’un des responsables du design chez Apple. Mais il était surtout un cadre clé, qui a travaillé avec le cofondateur Steve Jobs pour sauver la société de la faillite et en faire le titan de l’industrie qu’elle est aujourd’hui. Après un premier “faux” départ en 2019, l’homme se serait récemment séparé pour de bon de son ancien employeur.

Selon un nouveau rapport du New York Times, le partenariat entre Apple et Ive est désormais terminé. Apple et Ive ont convenu de cesser de travailler ensemble, mettant fin à une relation de plus de 30 ans. Ive a été responsable de certains des plus grands produits d’Apple, dont notamment l’iPhone, l’Apple Watch, les Macs ou encore les magasins Apple.

Ive était un proche collaborateur de Steve Jobs et c’est à lui que l’on doit le design de la plupart des appareils Apple actuels. Il a également participé à la conception de l’iPod, de ses écouteurs blancs, et même des tablettes iPad, qui pourraient d’ailleurs passer à l’OLED dès 2024. Ive aurait même déjà donné son avis à propos du prochain casque de réalité mixte d’Apple, qui serait présenté au début de l’année prochaine.

