La 23e édition de Fitini show se tiendra du 24 juillet au 28 septembre 2022

« Ne m’appelle pas Madame avant 18 ans ». C’est sous ce thème que la 23e édition de FITINI SHOW va se dérouler pendant les vacances scolaires. Initié par l’Association Déni Dèmè, ce festival vise à offrir un cadre d’expression artistique aux élèves et étudiants afin d’occuper utilement leurs vacances. A travers ballets, playbacks, miss, slam et sketchs, les élèves vont pendant les vacances exprimer leur savoir-faire culturel. L’Association a tenu une conférence de presse le samedi 16 juillet à l’Espace Culturel Jeunesse Dafra pour annoncer les couleurs de cette 23e édition.

Contribuer à la promotion et à la valorisation de talents culturels chez les enfants, adolescents et jeunes en développant leur personnalité et en stimulant leur imagination, c’est l’objectif visé par les promoteurs du festival FITINI SHOW.

« Le thème de cette année « Ne m’appelle pas Madame avant 18 ans » vise à sensibiliser les pouvoirs publics, les partenaires au développement, les différentes communautés et les populations à prendre des engagements forts en faveur de la protection des enfants et de la lutte contre le mariage précoce et forcé », a affirmé Moussa DEMBELE, Président de l’Association Déni Dèmè, Promoteur de FITINI SHOW.

Les activités qui seront menées sont, entre autre, la présélection des enfants, la formation et l’encadrement des enfants en ballets, slam, sketchs, playbacks, miss, la formation sur la thématique avec le soutien de l’UNICEF.

L’organisation de la compétition FITINI SHOW (661 enfants toutes compétitions confondues), la participation de 5000 enfants déplacés ou démunis à FITINI SHOW. Peuvent prendre part à cette compétition les enfants de 5 à 15 ans à hauteur de 65%, adolescents et adultes, maman des enfants, 35%.

La compétition va se dérouler dans 3 zones à savoir la zone une Bobo-Dioulasso, la zone 2 Banfora Orodara et la zone 3 Ouagadougou Koudougou Dédougou, a déclaré Moussa DEMBELE, Président de l’Association Déni Dèmè, Promoteur de FITINI SHOW.

Au total, 15 manches y compris la finale nationale seront retenues pour cette édition. Seront retenus pour la finale, 5 groupes en ballet chorégraphie, 6 en imitation d’artistes, 8 miss en tenue traditionnelle, 2 slam et 2 sketchs. La finale nationale va se tenir le 18 septembre 2022 au Théâtre de l’Amitié de Bobo-Dioulasso en direct sur la RTB, selon les organisateurs.

