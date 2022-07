Police nationale : Sortie officielle de la 6e promotion de l’Académie de Police

La 6e promotion de l’Académie de Police a fait sa sortie officielle ce vendredi 29 Juillet 2022, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Albert OUEDRAOGO, premier Ministre, chef du gouvernement et la présidence du Colonel-major Omer BATIONO, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité.

D’un effectif de 50 élèves Officiers de Police, cette promotion qui a intégré l’Académie de Police en septembre 2020 pour une formation initiale de 02 ans, a été baptisée « SOLIDARITÉ ».

La cérémonie officielle de fin de formation a été placée sous le thème « la cohésion des Forces de Défense et de Sécurité face aux défis sécuritaires et humanitaires, place de la formation » et a eu pour parrain le Général de Brigade Barthélémy SIMPORÉ, Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

Le major de ladite promotion est le Sous-Lieutenant de Police SAWADOGO Idrissa.

Bienvenue aux nouveaux Sous-Lieutenants de Police qui sont à présent aptes à intégrer le corps de commandement, d’application et d’encadrement.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

